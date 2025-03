Los ingenieros técnicos venden el piso de su archivo

La digitalización va a permitir al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias desprenderse del piso de 70 metros cuadrados que durante lustros utilizaron como archivo, cuando los proyectos se visaban en papel. Su venta fue aprobada ayer por unanimidad en la Junta General Extraordinaria del Colegio convocada a tal fin.

El piso se encuentra en la calle Evaristo Valle de Gijón, y su venta mediante subasta fue aprobada ayer por unanimidad en la Junta General Extraordinaria del Colegio. Ahora se va a encargar una tasación a un tasador oficial y a partir de ahí fijar el precio de salida. A la subasta podrán concurrir los ingenieros técnicos colegiados, que podrán ver si lo solicitan el inmueble antes de hacer sus pujas, al alza.

La Junta en la que se aprobó la venta de este inmueble se celebró a continuación de la Junta General Ordinaria en la que se aprobó el cierre el ejercicio 2024 y el presupuesto del de 2025. Las cuentas del año pasado arrojaron un "ligero superávit que se destinará al fondo de reservas", explica el decano del Colegio, Diego Pérez Muñiz.

Se habló, además, de la celebración de las segundas jornadas que se organizarán junto con la Consejería de Industria en la sede del Colegio y que este año estarán destinadas a la protección contra incendios. Se celebrarán en el mes de mayo.

Atraer a los jóvenes, el reto

Uno de los retos que tiene el colegio, explica su decano es conseguir atraer al Colegio a los jóvenes, ya que "las nuevas generaciones no están teniendo vinculación con el Colegio, no conseguimos llegar a ellos para que se colegien", lo que explica que de los 4.000 colegiados que había en 2010 se haya pasado a 2.980. Diego Pérez explica que los ingenieros técnicos asalariados de empresas o de la administración y que no firman proyectos no suelen colegiarse, pese a que en teoría es obligatorio.

El Colegio está haciendo un plan para informarles de los servicios" que ofrece y colaborando con grupos de investigación de la Universidad de Oviedo como fórmula para atraer a los futuros egresados de la Escuela de Ingeniería.

Además de la celebración de las dos Juntas Generales que tuvieron lugar ayer, el Colegio también celebró su fiesta patronal, San José, con una misa y una comida de confraternización. La misa tuvo lugar en la iglesia de San Pedro, con un recuerdo especial para Carmen Viñas Álvarez-Nava, fallecida hace tres semanas y que era la mujer de quien fuera decano 28 años, Enrique Pérez. A continuación, tuvo lugar el almuerzo en el Real Club Astur de Regatas.