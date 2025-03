Jóvenes y mayores de Asturias y Cantabria brindan en Gijón un gran concierto: "Es una manera de estrechar lazos"

Pocas veces se ve el teatro de la Laboral de Gijón tan lleno como este domingo, "invadido" por más de un centenar de músicos, desde niños a adultos, que ofrecieron un concierto, titulado "Legado y nuevos horizontes", que se enmarca en el proyecto pedagógico "Creando Sinergia" y en el que participaron trece conservatorios y escuelas de Asturias y Cantabria. "Es una manera de estrechar lazos", subrayó Xuacu Llaneza, profesor de clarinete de la Escuela Municipal de Música de Corvera y director artístico del recital, que tuvo tintes teatrales y en el que el clarinete fue gran protagonista.

El repertorio estuvo compuesto por las obras "Evocación", de Emilio Cebrián; "La máquina de escribir", de Leroy Anderson; "Clarinet Candy", de Antonio Fraioli; "Danza macabra", de Camille Saint-Saëns; "Voice of the vikings", de Michael Geisler; "Clarilatino", de Aras White; "Bohemian Rapsody", de Freddie Mercury; y "The Pirates of the Caribbean", de Klaus Badelt y Hans Zimmer. La expresión "nuevos horizontes" venía porque el artífice de la iniciativa, Alberto Veintimilla, dejaba este año las riendas.

Seis percusionistas acompañaban sobre las tablas de la Laboral a los clarinetistas. El "ensemble" lo componían integrantes de los conservatorios "Eduardo Martínez Torner" del Principado; "Anselmo González del Valle", de Oviedo; el de Gijón; "Jesús de Monasterio" de Santander; el de Torrelavega; "Julián Orbón" de Avilés; "Mancomunidad del Valle del Nalón"; "Occidente de Asturias"; y "Ataúlfo Argenta", de Santander. También las escuelas de música "Miguel Barrosa" de Candás-Carreño, la de Corvera y la de Mieres y la "Educandos" de la Banda Sinfónica de Gijón.

Cada agrupación practicaba estos meses de manera autónoma, mientras que estos últimos días todas se juntaron para realizar un ensayo general. Había que acompasar muchos clarinetes. "Enriquece el proyecto que haya alumnos de todos los niveles", afirmó José Botas, director técnico. Treinta profesores, y más colaboradores, logran sacar adelante la iniciativa, que continuará con dos conciertos más en abril, en el Palacio de Festivales de Santander y en la Casa de Cultura de Avilés. "Se lleva el ‘ensemble’ a su máximo exponente", sostuvo Xuacu Llaneza, que aplaudió que "Creando Sinergia", cada año, "va a más".

"Es un proyecto intergeneracional", afirmó Xulián Suárez, profesor de clarinete de la escuela "Educandos" de la Banda Sinfónica de Gijón, que ponderó la oportunidad que brindaba "Creando Sinergia" de tocar en la Laboral. "No hay muchas ocasiones de hacerlo en un sitio así", celebró Suárez, antes de que los clarinetes resonaran con fuerza en un teatro entregado.