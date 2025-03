Así es la propuesta del Circo del Sol que llega a Gijón: revolución de música, magia y acrobacias

Un gran foco recorre las gradas de la gran carpa del Circo del Sol, ubicada estos días en el barrio de Sankt Marx, en Viena, una zona famosa en todo el mundo porque allí se encuentra el cementerio con la tumba de Mozart. La música suena de fondo y un olor a palomitas recorre el recinto de 51 metros cuadrados de diámetro cuando, de pronto, casi de la nada, un par de científicos empiezan a recorrer las gradas. Los dos hombrecillos, que parecen sacados de un relato de Mary Shelley, no hablan, solo gesticulan, y parecen buscar algo o alguien cuando tras unos minutos hallan a un espectador anciano de pelo cano entre el público. Le colocan un sonajero de bebé sobre su cabeza, le dan una manta, una almohada y hasta le cubren la cocorota con un gorrito de dormir acabado en pico, como los que salen en los cuentos. Luego, la luz cae, todo queda a oscuras, y la magia y la música se desatan.

Como el comienzo de un sueño, los cerca de 2.000 asistentes a la carpa de Viena abandonan la vigilia y se adentran en los primeros compases de "Kurios, Gabinete de Curiosidades", la producción número 35 del Circo del Sol, una obra que reúne a 50 artistas, siete músicos, tiene más de cien trajes y dura más de dos horas que quedan en un suspiro porque no dejan de suceder cosas, a cada cual más espectacular y llamativa.

La propuesta, que ya ha encandilado a más de seis millones de espectadores, visitará en las próximas semanas Ginebra para recalar, entre el 11 de julio y el 17 de agosto, en Gijón. En la ciudad asturiana lo hará como estreno nacional y trayendo, por vez primera desde el 2019, la gran carpa del Circo del Sol, cuyo montaje y dimensiones ya constituye otro espectáculo por sí mismo ya que tiene 19 metros de alto y necesita más de cien personas para erigirla.

Volviendo a "Kurios", cuyo show pudo ver en vivo y en directo LA NUEVA ESPAÑA en la capital austriaca, la obra está dirigida por Michel Laprise y lleva la firma de 17 creadores con Guy Laliberté y a Jean-François Bouchard como guías. La producción se adentra en un pasado alternativo, un retrofuturo en los albores de la Revolución Industrial, esa época de sucesión de inventos con el vapor como combustible, en la que un científico desata unas fuerzas ajenas a lo telúrico y ve como su gabinete de curiosidades se puebla por seres de otros mundos que lo ponen todo patas arribas. A ese científico le da rostro el alicantino David García que, con un par de frases, resume lo que Gijón verá. "Es el espectáculo con más imaginación del Circo del Sol y eso ya es mucho decir", afirma.

El espectáculo consta de 13 números y hay un intermedio de 20 minutos. El arranque hace honor a la máxima del director Cecil B. de Mille. "Kurios" empieza como un terremoto y de ahí va hacia arriba. Muy pronto, casi sin solución de continuidad tras la escena de los científicos, el espectador ve como la gran compuerta del fondo del escenario se abre, entra un tren gigantesco, comienzan a desfilar hombres tocando el banjo y acordeones, artilugios de madera anacrónicos pero futuristas surcan el aire, malabaristas se entretienen lanzando bolos al aire, hay sillas volando de un lado a otro, siameses correteando, disfraces de todo tipo y un tipo tocando las baquetas en una mesa enorme. Y todo, sin que la música, cantada e instrumental, cese en compases acelerados.

"Un espectáculo diferente"

Como en la canción de Sabina "Todos menos tú" pasan tantos personajes (y tan buenos) que la pupila no sabe dónde apuntar y pestañear se convierte en un riesgo de perderse algo glorioso. "No hay descanso. En otros espectáculos del Circo del Sol las cosas pasan en un solo foco, pero aquí no suceden muchas a la vez. Dependiendo de donde te sientes puedes ver un espectáculo diferente", razona David García, que atiende a este periódico en el "backstage", tras el escenario.

"Kurios" se convierte así en un cóctel mezclado, no agitado, donde se paladea a Verne, Saint-Exupéry, a los Méliès –los responsables de "Un viaje a la luna" y a H. G. Wells. Se adivinan trazas de "Wild Wild West", por esa estética "steampunk" que galvaniza todo y también, con un toque de fe, se atisban ciertos guiños a "Mad Max" por la posición de los músicos sobre la acción. La obra tiene tintes fantásticos, pero, como buena ucronía, no habla del pasado sino de un retrofuturo, por lo que hay un toque de incertidumbre ante el misterio que sugiere todo lo desconocido. La narrativa tiene ecos de western crepuscular, porque "Kurios" se adentra en la Revolución Industrial, un tiempo de inventos tan maravillosos que parecen mágicos, pero una etapa que, como el uroboros, se devoró a sí misma.

La obra es rica y variada y hay espacio para la comedia y la expresión circense clásica. Las cosas pasan delante del espectador, pero también a los lados, arriba y abajo y hasta del revés con un número de sillas que, como estalagmitas y estalactitas, los asientos terminan haciendo besarse al suelo y al techo. O, al contrario, según se mire. Hay también contorsionismo, con bailarinas poniendo en jaque a la lógica interna de la biomecánica de las articulaciones humanas y un número de correas aéreas que es una explosión de vigor masculino (en elenco hay hasta exdeportistas olímpicos). También, entre otras cosas, una red de acrobacias que hacen contener el aliento por la altura de los saltos y ratitos en los que la cuarta pared revienta por los aires.

Acento español

"Kurios" no solo es una expresión de fuerza y de inteligencia creativa. También es un portento organizativo. Si lo que pasa en el escenario maravilla, lo que hay en la tramoya no deja de ser sublime. Se ponen en acción 474 elementos de utilería (antes había 464). Algunos de enorme tamaño, como una mano mecanizada autómata de madera, mármol y metal, y otros muy pequeñitos, como unos patinetes que sirven de capuchones de dedos para un teatro de manos, que es de los números más poéticos del show. "Detrás del escenario opera cada uno de los departamentos de la gira y todo el mundo tiene una función para que todo esté en su sitio", explica Becky Williams, la "senior publicist" de la función, que se encarga de guiar a este periódico por las tripas de la carpa.

David García no es, por otro lado, el único español del elenco. Están además Bruno Esteban, uno de los músicos, y Mar González, que es la jefa de un vestuario donde hay 8.000 piezas para todos los trajes. Sobre la futura visita a Gijón, Esteban lo tiene claro. "Estamos con muchas ganas. Estamos vendiendo muy bien la ciudad a todo el mundo", cuenta el músico. "Nos hacemos cargo de los trajes, pero también de utilería que en este show es muy especial", relata la mujer, encargada de un departamento en el que trabajan diez personas, de las cuales cuatro son permanentes y otras seis son gente contratada de la ciudad. Y es que este espectáculo del Circo del Sol también supone un espaldarazo a nivel de empleo porque, aunque los actores y mucha parte del personal viajan por todo el mundo, hay una parte importante de los empleados que se contratan en las ciudades en las que recalan.

