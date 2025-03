De barrios a parroquias: el Centro, en el corazón de Gijón y con "muchas carencias"

Maite Martín, presidenta de la asociación vecinal "Jovellanos", empieza fuerte. "Somos los grandes olvidados, aquí hay muchas carencias", dice. Con "aquí" se refiere al Centro, una zona con, apunta Martín, alrededor de 34.000 habitantes (el segundo más poblado de la ciudad únicamente por detrás de El Llano) y que, como su propio nombre indica, está en el corazón de Gijón, con todo lo que ello implica. Para lo bueno y para lo malo. En su ristra de reivindicaciones figuran mejoras en parques y jardines, un mayor control en las zonas de ocio nocturno para ganar seguridad o el impulso de un centro municipal integrado y de un centro de mayores.

Esta última petición la justifica Maite Martín. "Tenemos una gran cantidad de gente mayor viviendo en soledad", señala la presidenta del colectivo vecinal "Jovellanos", que tiene su sede social en la calle Enrique Martínez. Allí, a unos cuantos metros, está el colegio Los Campos, que junto al Jovellanos, al López y Vicuña y a la escuela infantil Eusebio Miranda conforman la "oferta" educativa del Centro, que reclama instalaciones deportivas para no tener que desplazarse, por ejemplo, a las de El Coto o El Llano. En cuanto al ocio nocturno, concentrado principalmente en el entorno de la calle Marqués de San Esteban, los vecinos reivindican más control y vigilancia. "Es horroroso, hay muchos líos cada fin de semana", lamenta Maite Martín, que afea la "suciedad en calles y portales" que acarrean esas noches de juerga. El parque del Solarón corresponde, aun siendo limítrofe, a la zona Centro. Y los vecinos tienen mucho que decir tras la reciente reunión de Gijón al Norte y el impulso de ese proyecto que pretende combinar un gran corredor verde con edificaciones. "Si echáramos cuentas de todo el dinero gastado en proyectos...", reflexiona Maite Martín, para quien lo propuesto estos días es "otro dibujín más". "El Solarón debe ser un espacio para uso y disfrute de los vecinos, un pulmón, que con la contaminación que hay hace falta", desarrolla. "¿Y los pisos que hagan serán vivienda asequible? Pues no", prosigue Maite Martín.

Juan Carlos Carrera y Gloria Alegre, en la calle Uría. / Marcos León / S. G.

El Centro cuenta con otras zonas de esparcimiento, con el paseo de Begoña, la plaza del Instituto, la plazuela de San Miguel, la plaza de Europa o el parque de Zarracina, que está al lado del centro de salud. "Van muchos niños a jugar al de Zarracina", afirma Maite Martín, que aboga, por otro lado, por reponer los árboles talados en la plazuela de San Miguel. "Está muy dejada", añade Mari Carmen Freitas, vocal de la asociación vecinal. Martín pone en el foco en la plaza de Europa. "Los estanques están descuidados", reprocha, antes de instar a un acondicionamiento del espacio, que está en un "entorno precioso", en alusión al Museo Nicanor Piñole que se encuentra a tiro de piedra. Por equipamientos culturales en el Centro no será, que presume, entre otros, del teatro Jovellanos, el Antiguo Instituto o la antigua Escuela de Comercio.

Sisi Casaprima, con la perra "Audrey", en la plazuela de San Miguel. / MARCOS LEÓN / S. G.

Pilar Madiedo, vocal de la entidad vecinal "Jovellanos", cree que, en el Centro, "falla el mantenimiento" respecto a las aceras o los jardines. Esto lo extrapola a los bajos comerciales. "No se les obliga a que tengan una limpieza y eso va en contra del turismo y de la ciudad", subraya Madiedo. Una mayor frecuencia en la recogida selectiva de basuras es otra de las peticiones de los residentes del Centro, donde, recalca Maite Martín, "hay mucha hostelería". Relacionado con el tema de los residuos, los vecinos asimismo abogan por implementar algún punto limpio para pequeños electrodomésticos, circunstancia que "no da buena imagen", esgrime Mari Carmen Freitas.

Los pisos son otro melón en el Centro, por los altos precios del alquiler y por las viviendas de uso turístico que hay. "Estamos echando a la gente joven a la periferia", sostiene Maite Martín, que resalta que "cuidar al turista está muy bien, pero no en detrimento del vecino". Suspira la presidenta de la asociación "Jovellanos" cuando surge la cuestión de la movilidad. "Está fatal", declara, en referencia a la convivencia entre vehículos y peatones. "Soy defensora de una ciudad para pasear, pero no peatonalizar para poner terrazas y tener que ir esquivando mesas y sillas", manifiesta Martín, que pide aparcamientos disuasorios. Comentan los vecinos que aparcar en el Centro, en ocasiones se podría considerar una proeza. "Además, muchas calles no tienen garaje", asegura Pilar Madiedo.

José Luis Gutiérrez, en la avenida de la Costa. / MARCOS LEÓN / S. G.

"Mucho tráfico" y gaviotas

Impulsar el control de gaviotas y ratas, zonas de ejercicios para mayores, revisar y repintar algunos pasos de peatones o que las casetas hosteleras del "Paseo Gastro" no vuelvan a ubicarse en Begoña se hacen hueco en la lista de deberes que pone el Centro. En la calle Fernando Villaamil vive Sisi Casa Casaprima, que acostumbra a pasear por el entorno con la perra "Audrey". ¿Qué cambiaría ella en el Centro? "Hay mucho tráfico, pero tiene difícil solución", admite Casaprima, que propone habilitar más espacios cercados para la suelta de canes, aparte del del Solarón. "Me encantaría", proclama la vecina, que también pide fomentar la limpieza en la vía urbana. "Hay demasiada porquería", asevera.

En la calle Adosinda, perpendicular a la calle Uría, donde está el Hospital Cruz Roja de Gijón, reside el matrimonio de Gloria Alegre y Juan Carlos Carrera. Entre sus reivindicaciones, el rebaje de aceras para una mayor accesibilidad. "Ya somos todos muy mayores y, si no, es muy incómodo", recalca Alegre. agarrada a Carrera, que camina con bastón. Para José Luis Gutiérrez, vecino de la avenida de Pablo Iglesias, el Centro es una zona "segura". Para mejorarlo, apuesta por más limpieza y un correcto mantenimiento de las calles, pues las aceras "a veces están mal".

La calle Corrida, una de las de más movimiento del Centro. / MARCOS LEÓN / S. G.

Maite Martín resume la hoja de ruta que deberían seguir, a su juicio, las administraciones. "Hay que pensar en el tipo de gente que vive en cada barrio", sentencia la líder vecinal del Centro, que tira de humor. "Lo que sí tenemos es que nos ponen muchas luces de Navidad", bromea.

El decálogo del Centro Hacer del Solarón un parque para el disfrute ciudadano. Mejoras en los parques y jardines y plantar más árboles. Un centro municipal de mayores y un centro municipal integrado. Mayor mantenimiento del mobiliario urbano, aceras y carreteras. Más frecuencia en la recogida selectiva de residuos y material reciclable Puntos de recogida de pequeños electrodomésticos. Impulsar el control en las zonas de ocio nocturno. Control de las terrazas. Más plazas de aparcamiento, también para personas con discapacidad. Control de gaviotas y ratas.

Suscríbete para seguir leyendo