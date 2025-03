Esta es la nueva técnica con la que el servicio de Maxilofacial de Cabueñes logra reducir "tiempo y riesgos" y que probarán este año 50 asturianos

"Es un salto cualitativo que nos permite dar solución a muchos pacientes". La jefa del servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario de Cabueñes, la gijonesa Lorena Gallego, define con esas palabras lo que supone contar con la sialoendoscopia, la técnica con cámara que acaban de incorporar y que ya han utilizado de forma "exitosa" con tres pacientes. "Se reducen mucho los tiempos y los riesgos", resalta Laura Rúa, la profesional que lidera estas intervenciones.

Precisamente fue Rúa quien desde que llegó en 2019 a Cabueñes tuvo en mente la posibilidad de añadir esta práctica mínimamente invasiva. A esta cirujana, natural de Posada de Llanera, la sialoendoscopia le llamó la atención en su etapa como residente en el HUCA. "El doctor Luis García Consuegra empezó a hacerla en 2017 y me pareció tan interesante que me fui a formarme en Donosti", apunta Rúa. Ahora, tanto ella como los otros cinco integrantes del servicio celebran poder contar con este método.

Los beneficios que aporta la sialoendoscopia son numerosos. La práctica consiste en eliminar cálculos salivales sin extirpar la glándula obstruida, realizando la exploración de los conductos afectados con un endoscopio -un tubo fino y flexible que cuenta en uno de sus extremos con una cámara y una fuente de luz que proyectan la imagen del conducto salivar en una pantalla-. "La cámara es tan fina como un pelo. Cuando la introdujimos (ella y su compañero Guillermo Rubín) por el conducto vimos en la pantalla los restos celulares y las piedras microscópicas que tenían esos pacientes. Sin esa cámara no era posible. A continuación, lavamos los conductos para desobstruirlos y ya vimos que la glándula drenaba con mayor normalidad", relata Rúa, orgullosa de que esos tres pacientes "estén mejorando" con rapidez.

Los médicos del servicio, durante una intervención.

Hasta el pasado 19 de marzo, fecha en la que se hicieron las intervenciones, en muchas ocasiones este equipo no podía dar una respuesta efectiva a aquellos pacientes que no cumplían los requisitos para la cirugía convencional. "Hay muchos casos en los que no tienen un cálculo o piedrecita definida, pero sí que sufren de episodios de inflamaciones periódicas. Eso no justificaba la cirugía abierta porque requiere más riesgos. Solo se les podía decir que se pusieran calor, comieran alimentos blandos y tomaran antiinflamatorios", desarrollan, antes de señalar las consecuencias que eso generaba: "Para ellos era mucha molestia porque continuamente se les inflamaba de forma brusca el cuello. Era molesto y doloroso y, además, no era nada estético cuando iban a comer fuera, por ejemplo".

En ese sentido, recalcan que la presencia de cálculos salivales en las glándulas es una patología "muy frecuente". Estas se forman por el alto contenido en minerales que contiene la saliva. "Lo que conlleva eso es que la saliva retenida ya no puede salir y después se puede sobreinfectar", manifiestan.

"Facilitar el proceso"

Más allá de poder solucionar las problemáticas ya mencionadas, la técnica disminuye notablemente los tiempos de las operaciones. Rúa asegura que los procedimientos con esta técnica tan poco invasiva "duran entre 35 y 45 minutos, mientras que en las cirugías convencionales se extendían en una hora y media cuando eran casos de glándula submaxilar y en hasta tres si eran por parótida". Además, al poder realizarse con anestesia local o sedación, se evita el ingreso hospitalario de entre 48 y 72 horas que obligaba la intervención abierta. "En estos tres primeros casos sí que aplicamos una anestesia general porque preferíamos darle mayor comodidad al paciente y estar nosotros más seguros. Pero, a medida que vayamos cogiendo práctica, se podrá hacer con anestesia local y sedación. Eso facilitará mucho más el proceso", argumenta.

En total, los sanitarios del servicio de Maxilofacial esperan poder realizar "entre 40 y 50 intervenciones con sialoendoscopia al año". No obstante, los abordajes tradicionales se seguirán llevando a cabo cuando se encuentren con casos en los que esa técnica no pueda resolver el problema o que vengan acompañados de patologías tumorales, entre otras.

En los próximos meses, los miembros de este servicio que lidera Gallego desde enero esperan añadir nuevas técnicas quirúrgicas relacionadas con la tecnología. Además, el próximo 4 de abril recibirán la formación práctica para poder operar tumores de orofaringe y cavidad oral con el robot inteligente Da Vinci. La médica Alba Novoa será quien encabezará esas intervenciones que permitirán seguir creciendo a este servicio creado en 2003 y que los profesionales que lo forman "quieren darlo a conocer como se merece".

Tanto Gallego como el resto de su equipo inciden en que haber podido añadir la sialoendoscopia les invita a ser positivos de cara a contar con un mayor número de técnicas. "Notamos que en los últimos meses hay muchas facilidades para implantar nuevos sistemas y eso será clave para agilizar la atención sanitaria a toda la población de Gijón, que es nuestro gran objetivo", culmina Alejandro Pelaz, quien forma parte del servicio desde 2011.

Suscríbete para seguir leyendo