Un hostelero de Gijón será indemnizado por el Ayuntamiento con más de 15.000 euros por tener que cerrar durante 53 días su local debido a las obras de un carril bici

Una sentencia muy llamativa. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón ha condenado al Ayuntamiento a indemnizar a un hostelero con 15.771 euros por los 53 días que este tuvo que cerrar su local a cuenta de las obras del carril bus de la avenida de la Costa. Unas obras que también implicaron la renovación de aceras y tuberías en esta arteria y que se prolongaron durante varios meses, tras varios retrasos. El motivo de la condena al Consistorio viene porque por una resolución de la concejalía de Atención a la Ciudadanía se obligó a este bar a quitar su terraza. Si bien, debido a las obras, el responsable del mismo tuvo no solo que quitar mesas y sillas, sino también cerrar entero el local durante casi dos meses.

La resolución para quitar la terraza, tal y como consta en la sentencia, se emitió el 22 de diciembre de 2023. El local, situado en el entorno de la plaza de Europa, quitó la terraza con todos sus elementos físicos. Las obras empezaron el 23 de enero en esa zona y fue el 6 de febrero cuando el negocio tuvo que cerrar de forma completa, no reabriendo hasta el 30 de marzo. El Ayuntamiento reclamó que la resolución solo obligaba al hostelero a quitar la terraza y no a cerrar todo el local. Aseguró el Consistorio que dicho cierre ya estaba previsto por parte del hostelero desde antes de que empezaran las obras. La Justicia no le ha dado la razón a la Administración.

Lo que explica la sentencia es que un perito pudo comprobar que el cierre del local era inexcusable. Hubo varios días en los que a la cafetería solo se podía acceder "saltando" porque todo el local estaba vallado. Además, relata el perito, en el interior del local la calidad del aire dejaba mucho que desear porque se filtraban del exterior "emisiones de materiales contaminantes" que "hacían imposible la ocupación del local en unas condiciones de bienestar mínimas". Además, añade el perito, que las condiciones acústicas, debido a las obras, tampoco eran las mejores. Así las cosas, la sentencia da la razón al hostelero y considera que el cierre estaba justificado.

Por otro lado, el Juzgado señala que el afectado nunca se opuso a las obras y que reconoce que estas al ser de interés público, pueden afectar al funcionamiento de la terraza. Pero que, como queda acreditado, lo que pasó fue que durante 53 días "se produjo un cierre total del negocio por imposibilidad material y física de poder desarrollar la actividad". De esta forma, el Ayuntamiento es condenado a indemnizar al afectado con 15.771,90 euros. Dicha cuenta se calcula en base a las facturas del local y al tiempo que estuvo cerrado. El hostelero estuvo representado por el abogado.

