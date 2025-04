"La inteligencia artificial antes era modesta; ahora, su relevancia es enorme"

El catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo Antonio Bahamonde Rionda (Gijón, 1957) es una de las eminencias de su área a nivel nacional. Dirige el Centro de Inteligencia Artificial (IA) de la institución universitaria asturiana desde 1986 y fue presidente de la Sociedad Científica Informática de España (SCIE) entre 2016 y 2020. El próximo jueves, 3 de abril, participa en el coloquio "El papel de la Universidad en la difusión de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA)", dentro del ciclo "Asturias 2050", que auspicia la Fundación José Barreiro. Será a las 17.00 horas en el Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos.

-¿En qué momento está el desarrollo de la inteligencia artificial?

-Desde noviembre de 2022, con la salida de ChatGPT, hay una explosión y siguen saliendo nuevas versiones constantemente. Mucha gente cree que nació ahí, pero lleva décadas. Su repercusión social es enorme, pero hace poco leí una encuesta del CSIC que dice que solo el 41 por ciento de la población española usó una herramienta de este estilo en el último año.

-¿Hay una brecha? ¿Es generacional?

-Sí, la hay. Y cuanta más tecnología sale, más grande. Hay gente que se queda atrás con la IA porque no siente la necesidad ni el arrojo de ponerse a usarlas.

-Lleva 40 años en el área. ¿Cómo fueron los comienzos?

-Los campos de aplicación eran muy modestos y la credibilidad social era baja. Había algunas aplicaciones en la calle, pero no eran tan populares. Jamás hay tanta como ahora.

-¿Cuáles eran esos usos?

-Intentábamos formalizar el razonamiento lógico. Se usaba la lógica aristotélica para tratar de modelar en pensamiento. Se hacían cosas muy rudimentarias con imágenes y con conocimientos específicos, como diagnósticos médicos a través de la respuesta a preguntas muy concretas.

-¿Cuál es el papel de la Universidad en su divulgación?

-Es servir de foro de debate y de reflexión, donde cada uno piensa, en su ámbito de competencia, en qué y cómo se puede usar la IA. También construir y orientar aplicaciones que la gente esté interesada en desarrollar. Un centro de saber.

-¿Y se está adaptando?

-En ese sentido, hago una reflexión: tenemos que plantearnos cómo enseñar teniendo en cuenta que los alumnos disponen de "ChatGPT" y herramientas similares. Y que cuando salgan al mercado de trabajo van a disponer de esas herramientas para trabajar. No podemos decir que no pueden usarlas en la Universidad, porque hay que formar profesionales adaptados a los nuevos tiempos y que estén lo mejor preparados posible. Un ejemplo, la programación, porque ya se usa constantemente.

-¿Los planes de estudios reflejan la importancia del sector?

-Sí. Enseño Inteligencia Artificial desde hace mucho tiempo, hice un laboratorio, tutorizo trabajos fin de grado.

-Qué me dice de la colaboración público-privada.

-Imprescindible. Aunque no me gustan las microcredenciales, cursillos rápidos para formar a gente en un campo. Esto no se puede hacer en IA. Gastando en la Universidad un 3% podríamos decir que el otro 97% de inversión estaría mejor gastado.

-¿Y sobre la educación en general?

-Hay insistir en la formación en tecnologías, ciencias, matemáticas. En que la sociedad sea más abierta y propicie que las mujeres asistan más, también. También debe mirarse qué enseñar en nivel educativos inferiores al universitario. Pensamiento crítico, humanidades, creatividad. Son facultades que durante mucho las máquinas no van a poder conseguir. La IA es un camino paralelo a la inteligencia natural de las personas.

-¿Cuándo las conseguirán?

-Creo que tardarán mucho, quizá nunca. Las máquinas no aprenden a hacer tareas con un par de ejemplos, necesitan miles. Luego lo hacen bien si es mecanizable. Son dos tipos de inteligencia paralelos, como decía.

-¿Qué oportunidades hay en Asturias?

-Nosotros ya desarrollamos proyectos con una multinacional asturiana que desarrolla actividad en el extranjero. Luego, de aquí salen profesionales muy buenos y cotizados tanto dentro como fuera de España.

-¿Consejos a los estudiantes?

-Que se formen para hacer cosas interesantes y que hay mucho futuro, un futuro que puede estar aquí mismo.

