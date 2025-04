La mujer del autor del crimen de la inmobiliaria de Gijón niega que fuera abusada por la víctima: "Mi marido nunca me creyó"

"Nunca tuve relaciones con Fran Tobajas, pero mi marido nunca me creyó". Con estas palabras se expresó esta mañana la exmujer de Felipe de Arriba Ramos, el autor confeso del crimen de la inmobiliaria de Gijón. La mujer del procesado desmintió de esta forma lo que De Arriba Ramos había contado ayer en la primera sesión del juicio, cuando afirmó, por vez primera en todo el proceso, que el propietario de la inmobiliaria Golden Star, al que dio muerte de dos cuchilladas mortales en septiembre de 2023, no solo le había arruinado la vida con un préstamo para él abusivo, sino que, además, "había abusado de su mujer".

Además de la mujer del asesino confeso, en la reanudación de la vista oral del caso, se produjeron las declaraciones de la pareja del fallecido y de sus hijas, así como de un amigo del autor de los hechos, de testigos y de los policías locales que arrestaron a De Arriba. Las hijas de la víctima, así como su pareja, negaron que Tobajas hubiera tenido problemas previos por otros préstamos, ni que hubiera sido condenado nunca por estafa. También contaron que, tras su muerte, su vida se truncó puesto que tuvieron que cerrar la inmobiliaria. "No sabíamos llevarla y psicológicamente era muy duro ir todos los días allí", aseguró una de ellas.

La exmujer del procesado fue la primera en declarar esta mañana. Se centró en dar más detalles sobre los pormenores del crédito que ella suscribió con Tobajas y que terminó convirtiéndose muchos años después en el móvil del crimen. Ratificó lo que había venido contado el acusado y lo que ya intentó demostrar en los tribunales con una querella por estafa sobre Tobajas que nunca prosperó, tal y como desveló en su momento LA NUEVA ESPAÑA. Es decir, que el crédito, pedido en el año 2005, se concedió con "engaños" porque Tobajas y otro prestamista, ya fallecido, la convencieron para firmar letras de cambio en blanco y un reconocimiento de deuda de 12.900 euros cuando ella mantiene que solo recibió 3.500 euros. "No me explicaron nada y el notario no leyó el acuerdo en voz alta. Recibí el dinero y lo fui a ingresar", expresó la mujer sobre unos pormenores que nunca quedaron probados.

La expareja del procesado confirmó que nunca le contó nada a su marido. Este se enteró dos años después del crédito, en 2007, cuando los impagos ya se habían producido. "Felipe trató de hablar con Tobajas para llegar a un acuerdo, pero no quiso. De ahí que denunciara", agregó la mujer. Esta negó lo que contó el autor del crimen. Es decir, que tenía la certeza de que no solo Fran Tobajas había mantenido relaciones sexuales con su mujer, sino que "había abusado de ella". El procesado explicó que lo tenía claro porque la víctima le mandó una serie de wasaps, que no constan en autos y que él mismo borró antes de los hechos. "Vi esos mensajes, pero mi marido nunca me creyó. Yo a Tobajas solo lo vi cuatro veces", expresó la mujer de Felipe de Arriba, que negó con rotundidad que hubiera abusos y encuentros sexuales de ningún tipo.

La mujer contó que, tras el proceso judicial fallido por el préstamo, su marido cambió. Que empezó a beber y que se obsesionó. Todo ello derivó en el divorcio, en el 2010 y en 2014 en la pérdida de su piso en Montevil. Ella se echó a llorar en esta parte de su declaración. "Me he enterado ahora, por la prensa, que llegó hasta vivir en un trastero", dijo, entre sollozos. Su marido, presente hoy esposado, se secó las lágrimas un par de veces escuchándola. "Felipe nunca pudo olvidar lo que pasó. Era muy bruto, solo trabajaba (dijo en tono cariñoso) y nunca quiso ir a un psicólogo ni nada", añadió. "Cuando nos llamó la Policía por lo que había pasado nos dijeron que sabían que este desenlace iba a llegar", finalizó.

La hija del procesado también declaró. Al entrar en la sala lo hizo con una sonrisa hacia su padre. Cuando se pidió el préstamo era aún una niña y con el divorcio de sus padres, una adolescente. Contó que se enteró después de todo y que fue ella que dejó en consignarlos 250 euros con los que la defensa del procesado pretende lograr el atenuante de reparación del daño. "Sé que es una cantidad irrisoria, pero es que mi padre tenía 17 céntimos en la cuenta. Ese dinero fue lo que devolvieron de la fianza de la habitación del piso compartido donde vivía. No había más", aclaró la joven, que también aseguró que le dijeron en comisaría de la Policía Nacional que intuían que alguien se iba a tomar la justicia por su mano con Tobajas. Ninguno de los policías que declararon después hicieron mención de ello.

Declaró uno de los amigos del acusado, compañero de la carnicería de la calle Uría. "Le conozco desde hace 30 años y nos volvimos a ver en 2018. Había cambiado totalmente. Era otra persona, ni la sombra", afirmó este hombre, que también dijo que el autor de los hechos "era una persona querida en su trabajo".

Las hijas del fallecido y su pareja: "Su muerte nos dejó descubiertas"

Esta mañana se produjo la declaración de la pareja y de dos hijas de Fran Tobajas. La primera de ellas explicó que llevaba ocho años con él y el último año antes de su muerte ella no trabajaba. Era Tobajas quien le mantenía. "Su muerte nos dejó descubieras", aseguró, muy afectada. Una de las hijas estuvo presente cuando Felipe de Arriba mató a Tobajas en la calle Campo Sagrado. "Vi a mi padre completamente ensangrentado", indicó.

La otra de ellas explicó que la agencia inmobiliaria tuvo que cerrar. "No sabíamos llevarla y era muy duro ir todos los días allí", explicó. Ninguna de las tres hizo alusión a que Tobajas fuera una mala persona. Tampoco a que tuviera enemigos conocidos, ni que hubiera estado condenado por ningún delito de estafa. También negaron que la inmobiliaria que gestionaba desde hacía tiempo en Ceares se dedicara a la concesión de préstamos.

Por su parte, la declaración de los policías fue breve. Se renunció a muchos de los testimonios de los agentes de la Policía Nacional. Los que hablaron reafirmaron el atestado. Declararon los agentes de la Policía Local que detuvieron a Felipe de Arriba en la calle Quevedo. Vinieron a decir que le dieron el alto y que este no opuso resistencia. "Fue colaborador total", llegó a decir uno de ellos. También ratificaron que contó rápidamente lo que hizo y cómo y qué había hecho con el cuchillo. Eso sí, este se encontró por otros agentes por iniciativa propia. Para hoy estaba previsto la declaración de los peritos pero, teniendo en cuenta lo claro que está todo el proceso, se ha renunciado a las mismas.

Así las cosas, mañana tan solo se leerán las conclusiones de las partes. La Fiscalía pide 18 años por asesinato y a 20 se va la condena de la acusación particular. La defensa también cree que es un caso de asesinato, pero pide una condena en uno o dos grados inferior. Entiende esta parte que Felipe de Arriba actuó obcecado, que confesó lo que hizo y que reparó el daño por los 250 euros que dejó en consigna.