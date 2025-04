El Museo del Ferrocarril se revaloriza como eje del parque del plan de vías

Polémicas sobre pisos y zona verde al margen, el proyecto para el desarrollo urbano del suelo del plan de vías da un papel protagonista al Museo del Ferrocarril como "elemento urbano que debe ser revalorizado para que su presencia dote de mayor calidad al espacio urbano circundante". La idea es que sea un elemento identitario del nuevo gran parque que se plantea conectando en verde el Solarón y el parque de Moreda. Por eso al Museo del Ferrocarril no solo se le libra de tener delante un bloque de viviendas dentro de esa nueva línea de construcciones que saliendo del Solarón se prolonga por la calle Pintor Mariano Moré hasta El Natahoyo. Es que en su entorno se genera un gran espacio de uso público y es una de las piezas sobre las que pivotan los ejes de comunicación peatonal que se proyecta.

Así, el lateral colindante con el suelo del plan de vías del edificio de acceso al complejo museístico –que se corresponde con la estación del Norte inaugurada en 1874 y que tiene un nivel de protección integral dentro del Catálogo Urbanístico– marca el ancho de un gran paseo peatonal que cruza toda la nueva zona verde y salta sobre Sanz Crespo para conectarse con el parque de Teodoro Cuesta. Mismo parque al que desemboca otro paseo peatonal, mucho más estrecho, que sigue la traza de la calle Joaquín Alonso Bonet.

Más hacia el oeste, los diseñadores de esta actuación plantean otro paso peatonal –que denominan pasarela en la documentación– sobre el corredor verde que conecta de manera directa la estación intermodal de Moreda y la playa de Poniente. Un itinerario que cruza por la actual playa de vías del Museo del Ferrocarril para desembocar en el paseo marítimo entre el bloque de viviendas de Poniente más cercano a Marqués de San Esteban y el complejo de oficinas del Principado.

Para dar mayor protagonismo aún al entorno del Museo del Ferrocarril, los redactores colocan a ambos lados de ese gran paseo que sale de la vieja estación dos de los tres elementos que califican como activadores del parque entendiendo como tales, en su descripción, "equipamientos de pequeño formato que dotan de actividad al parque convirtiéndose en piezas clave para garantizar un uso seguro del espacio". El tercer activador, y el de mayor envergadura, se coloca en el centro del actual Solarón.

El debate político se traslada a la Junta de Portavoces

La presentación de la propuesta de ordenación del espacio diseñada por la firma b720 Fermín Vázquez Arquitectos –la misma que está redactando para Adif el proyecto de la estación intermodal de Moreda– y las condiciones de la primera fase de obras a partir del derribo del viaducto de Carlos Marx fueron los ejes de la reunión del consejo de administración de la sociedad Gijón al Norte celebrado el pasado jueves en la Casa Consistorial. La presencia política municipal en esa cita se limita a la participación de la alcaldesa, Carmen Moriyón, y de los portavoces de los dos partidos que dan soporte al actual gobierno local, con Jesús Martínez Salvador, que también es edil de Urbanismo, por Foro y Ángela Pumariega, vicealcaldesa y responsable de Economía, por el PP.

Hoy esa información se hará llegar a la oposición en una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces que abre el debate político a toda la Corporación. Partidos de la oposición y representantes vecinales también han reivindicado convocar al Consejo Social para abrir ese debate a todo a la sociedad civil.

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, cargaba ayer a cuenta del plan de vías contra el Ministerio de Transportes, los gobiernos socialistas y Carmen Moriyón. Al primero acusó de ejecutar una "huida hacia adelante" con el proyecto ferroviario gijonés, de los segundos dio por hecho que utilizarán "estos anuncios como una palanca electoral para tratar de embaucar a los electores" y a la Alcaldesa reprochó aceptar en 2025 todo lo que rechazó antes: una estación en superficie en Moreda y no soterrada en El Humedal o el Museo del Ferrocarril y un Solarón con pisos y no solo parque. "No hay nada. Tenemos entre manos un bulo inmenso, no se puede dar crédito a ninguno de los firmantes en ese pacto porque todos han demostrado que no tienen palabra", indicó la concejala.

Desde Comisiones Obreras, la nueva dirección que encabeza Jorge Espina exige "certezas y actuaciones concretas tras 25 años de anuncios y proyectos que siempre se han quedado en nada". CC OO asume la petición vecinal de "ganar el mayor espacio posible para el disfrute de la ciudadanía, reduciendo al mínimo la edificabilidad de la zona y ganando un nuevo espacio verde en el centro de la ciudad, que precisamente carece de este tipo de entornos".

