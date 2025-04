El colegio Santo Ángel de Gijón, a la carrera por una buena causa en un día para "disfrutar de ser solidarios"

Deporte y sensibilización se dieron la mano esta mañana en el colegio Santo Ángel de Gijón, que celebró su carrera solidaria, en este caso para recaudar fondos de cara a un proyecto de comedor social y talleres de cocina y peluquería que las hermanas tienen en Caracas, en Venezuela, bautizado como "Cinco panes y dos peces". Entre alumnado (desde Educación Infantil hasta cuarto de ESO), familias, profesorado y personal no docente, unas 600 personas participaron en la iniciativa. El tramo entre la iglesia de San Pedro y la Escalerona fue la "pista" para que la comunidad educativa del Santo Ángel echase a correr por una buena causa. Algunos optaron por caminar, pero eso era lo de menos. "Es un día para disfrutar de ser solidarios", reivindicó la directora, Sara García.

Cinco euros costaba la inscripción para hacerse con un dorsal y aportar económicamente al proyecto, que, además de ofrecer comida a familias y niños, abarca "talleres que ayudan a la inserción social y la búsqueda laboral", subrayó Sara García, en pleno Campo Valdés, el punto donde finalizaba el recorrido de las carreras, que se producían por turnos. Allí había una mesa con botellas de agua para que todos se refrescaran tras alcanzar la meta. Azucena Fernández, encargada de pastoral del centro, aplaudía sin cesar a los escolares. "Los niños tienen cada vez más ilusión por participar", señaló Fernández, que destacó las ventajas que conllevaba la jornada para los estudiantes. "Les ayuda a crear equipo, a competir, a esforzarse y a ser solidarios con los demás", indicó.

Sara García concordaba con esa idea. "El alumnado es más sensible de lo que parece, solo hay que darle la oportunidad", ensalzó la directora del Santo Ángel, en cuyo patio la actividad no paraba. Hubo juegos colaborativos y tradicionales, taller de pintacaras... Los estudiantes de Secundaria ejercían de "mentores" de los más pequeños en una mañana para pasarlo en grande al aire libre y "compartir la alegría", afirmó Sara García, que, eso sí, remarcó que el objetivo del día era "sensibilizar". La carrera, asimismo, no podía llegar en momento más oportuno, pues esta semana el centro desarrolla la iniciativa "Mi cole es saludable". "Qué mejor que aprender de manera experiencial y unir deporte, cultura y bienestar", aseveró la directora.

El profesor Antonio Górriz no dudó en ser un corredor más. "Cada año la dinámica funciona mejor y participan más familias", aplaudió el docente, que abogó por apoyar a "los países más necesitados". "Hay que concienciar a los alumnos de que no todo es maravilloso en esta vida", sostuvo. Una lección bien asimilada por Martín Ariza, de cuarto de Primaria, que confesaba estar algo cansado al concluir la prueba. "He aprendido que hay que ayudar para que seamos todos iguales", manifestó Ariza. Su madre, Silvia Canteli, asentía. Ella también se unió a la causa. "Me encanta colaborar con la gente, es un día especial", resaltaba.

Noa Iglesias y Alejandra Labrador, de quinto de Primaria, comentaban la jugada, botella agua en mano, en Campo Valdés, después de soltar adrenalina por el Muro. "Podríamos haber corrido más rápido", bromeaba la primera, mientras Labrador pensaba cuál había sido su parte favorita de la mañana. "Convivir con las clases y amigos", respondía la alumna del colegio Santo Ángel, que mostró, un año más, su espíritu de generosidad en una cita solidaria que, como proclamó su directora, ya es "tradición" en el centro.