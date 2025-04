Desestiman el plus sabatino que pedía personal de Emulsa

Los trabajadores de Higiene Urbana de la empresa municipal de limpieza, Emulsa, no cobrarán un plus similar al dominical por trabajar los sábados. La sentencia emitida por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Gijón considera que no ha lugar a la pretensión de los empleados de la citada área a cobrar el complemento, porque su razón de ser es la de prestar servicios de forma excepcional. Algo que no se cumple en el caso de los demandantes, ya que, según estipulan sus contratos, su semana laboral se extiende de lunes a domingo, ergo los sábados se enmarcan en su semana ordinaria de trabajo. En el dictamen, ante el que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el juez estima que la parte actora "no ha acreditado" discriminación alguna.

El recorrido judicial se remonta a enero de este año, cuando 43 empleados de la sección de Higiene Urbana de la compañía de limpieza local presentaron una demanda en la que reclamaban que se les reconociese el derecho a la prima de sábado que figura en el convenio. La cuantía mínima asignable es de 73,46 euros en el año 2024, según se reseña en la sentencia. El complemento exigido, siempre en base a lo que recoge el estatuto laboral, se les concede a aquellos que su calendario semanal de trabajo se extiende de lunes a viernes. De igual forma, en abril del ejercicio pasado los representantes de Emulsa y los de los trabajadores alcanzaron un preacuerdo. En la reunión, se pactó modificar el artículo 22 del convenio, donde se recogía que la jornada del equipo de Higiene Urbana era de lunes a sábado, para que pasase a ser de lunes a domingo.

Tras un infructuoso acto de conciliación, en el que la empresa se opuso a otorgar el plus basándose en los argumentos previos, el caso acabó en los tribunales. El dictamen favorable a Emulsa se traduce en un ahorro de cerca de un millón de euros anuales a la compañía, según señalan fuentes de la empresa.

Reunión del comité

El comité de empresa de Emulsa celebrará este jueves una asamblea en el Centro Integrado Gijón Sur, a las 10.00 y a las 17.00 horas. En ella se abordará el estado de la negociación del convenio, además de cuestiones como la privatización y externalización de servicios.