El Festival de Teatro Grecolatino congrega a casi 3.000 estudiantes en Gijón: "Una tragedia te deja una máxima en cada línea"

Vivir o morir. Reír o llorar. Maldad y bondad. Dos caras de la misma moneda, todas ellas, que los griegos y los romanos supieron plasmar a la perfección en sus dos géneros teatrales por antonomasia: la tragedia y la comedia. Muchas de esas obras, de más de 2.000 años de antigüedad, eran mucho más que ocio y alcanzaban en su época la categoría de educación. Cientos de años después, sus enseñanzas siguen más en boga que nunca y también con gran cantera de aficionados. Al menos, de ello dieron fe los casi 3.000 alumnos y profesores asturianos de Educación Secundaria que durante las jornadas de ayer y hoy disfrutan en el teatro Jovellanos del XXVIII Festival Juvenil de Teatro Grecolatino. El ciclo, que organizan la Asociación de Teatro Grecolatino de Asturias y la Asociación Asturiana de Profesores de Latín y Griego "Céfiro", ofrece el pase de cuatro obras griegas clásicas.

Tras la encomiable labor de transportar en una máquina del tiempo el saber del Mundo Antiguo a los jóvenes del siglo XXI está desde hace casi 30 años Santiago Recio, catedrático de Latín del IES Alfonso II de Oviedo. "Este festival tiene mucha tradición y respuesta de profesores y alumnos", dice con satisfacción el docente. La actividad no se reduce a asistir a una función, sino que se facilitan las obras adaptadas a los estudiantes con un par de meses de antelación para que las trabajen en clase.

La mayoría de los alumnos que ocupan las butacas del Jovellanos en cada edición están matriculados en Latín y Griego, aunque también los hay de Cultura Clásica. El docente ensalza a las compañías teatrales que participan, el grupo "Teatro Balbo", de El Puerto de Santa María (Cádiz), y el grupo "Noite Bohemia", de La Coruña. Recio las describe como "las mejores del país" por sus amplias vitrinas llenas de reconocimientos.

"Una máxima en cada línea"

"Una tragedia te deja una máxima en cada línea", explica Emilio Flor, director del elenco gaditano. La compañía, que forman unos veinte miembros de entre 12 y 18 años, representó ayer dos libretos adaptados al público joven: la tragedia "Antígona", de Sófocles, y la comedia "La asamblea de mujeres", de Aristófanes. Para el líder del grupo, el público se "liberaba" cuando veía en escena a los dioses y los héroes con sus problemas, es decir, experimentaban la "catarsis". El grupo juvenil, que fundó Flor hace ya 51 veranos, se dedica por completo al teatro grecolatino. Su objetivo es, además de ofrecer un "ocio creativo" a sus miembros, como hacían los antiguos, "educar" y "crear buenos ciudadanos".

Una de esas actrices a las órdenes del andaluz es Aymara Romero, protagonista de las dos funciones que se pasaron ayer en el coliseo gijonés. Lleva cuatro años en un colectivo que le da pena abandonar, porque acaba de alcanzar la mayoría de edad. La joven se muestra "muy emocionada" de volver a actuar en el Jovellanos, una visita a la que ha acudido con puntualidad en los últimos ejercicios. "No quiero irme de aquí, este es uno de mis teatros favoritos", comenta la intérprete en el descanso entre ambas representaciones "encantada" de la acogida que le han dado desde el patio de butacas los adolescentes.

Ante ella estuvieron ayer unos 1.500 jóvenes, que, tras los murmullos iniciales propios de la edad, siguieron las obras en silencio y con interés. También con seriedad o carcajadas, en función del género. "Calla, calla, que no me entero", le decía una chica a otra en pleno pase. No fue un caso aislado y tampoco lo será hoy, con la doble sesión de las obras "Edipo rey" y "Anfitrión", que llegan de la mano de los coruñeses de "Noite Bohemia".