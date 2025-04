Los mayores también sacan músculo

El deporte es vida, se suele decir y los mayores así lo confirman. En un momento en el que los gimnasios están a rebosar de gente, Gijón cuenta desde hace años con varios espacios al aire libre en el que las personas mayores tienen su lugar para mantenerse en forma y fortalecer el cuerpo. Zonas cada vez más concurridas. Los motivos para hacer ejercicio son más que suficientes y, al final, todo consiste en vencer la pereza, como explica Rosa Mayra Huerres, vecina de Laviada. "Hay mucha gente que viene a hacer ejercicio y ayuda a mantenerse activa. En mi caso, tenía que venir más".

Huerres asegura que son muy beneficiosas para los problemas musculares y ayudan a aplacar las dolencias. "Las que más uso son las máquinas de las manos, esas que son dos ruedas, para el brazo que lo tengo mal", resalta mientras se toca el lado derecho. También confiesa que nada más jubilarse acudía a estos parques con más regularidad, pero con el paso de los años lo fue dejando. "Solía usar otra que era para las manos y la que es una plataforma que gira, menuda esa. También quise probar aquella (señalando a una de las máquinas de espalda), pero no era para mí". A su lado, Clemen Otero explica que ella no ha sido tan asidua a estos espacios, pero reconoce que "hay muchas zonas en Gijón y que están muy bien equipadas". "No nos podemos quejar, tenemos de todo, desde estas zonas hasta bancos que van de Roces hasta la Providencia", asegura.

Antonio Bravo, Julia Rodríguez y Luisa Cotarelo, en el parque de Carlos Marx. / Marcos León

En el mismo parque de Carlos Marx, Antonio Bravo afirma ser un habitual en el espacio adaptado a los mayores. Eso sí, "solo cuando hace buen tiempo", específica. "Hago un poco de bicicleta, pero también algo del resto. Para sentirme bien, más que nada". Reconoce que en esa instalación había una máquina más que retiraron y, pese a qué igual echa en falta más equipamiento, alaba el cuidado que tienen. "Viene bastante gente mayor, sobre todo a la bicicleta. Si pudieran añadir alguna más, mejor. Pero se mantiene limpio y a menudo están pasando para sanearlo". Luisa Cotarelo, a sus 84 años, reconoce que con el paso de los años ha ido dejando el ejercicio de lado. "Una se va haciendo mayor", confiesa entre risas, aunque asegura que sigue usando las máquinas de vez en cuando. "La bicicleta tiene mucho éxito, así como la que es de esquiar. Cuando se puso todo el mundo estaba contento, fue una gran idea", celebra.

Clemen Otero y Rosa Mayra Huerres, en una de las máquinas para ejercitar los brazos. / Marcos León

Los beneficios del deporte en los mayores

En la avenida Portugal, Ángel González y Félix González, charlan junto a la zona de deporte para mayores que no es la que suelen frecuentar, al ser los dos vecinos de Pumarín. "No está mal. Para los jubilados que tenemos tiempo libre es una buena actividad", menciona el primero, que pone en valor estos espacios que ofrecen una forma de hacer ejercicio asequible para todos. "Nunca está de más que pongan alguna más, pero lo veo bien. En especial para la gente que no tiene un equipo en casa o ganas de pagar un gimnasio, esto es una opción para que puedan moverse". Su amigo concuerda con sus palabras. "Los veo bien para fomentar la actividad física a cierta edad. Veo a gente mayor que les da mucho uso, sobre todo los ejercicios de manos o los pedales. Muchos no pueden salir a andar en bicicleta y esto sirve como un ejercicio alternativo y más seguro", sentencia González. ◼

Suscríbete para seguir leyendo