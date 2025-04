Las últimas palabras del autor del crimen de la inmobiliaria de Gijón: "No pueden entenderlo, una persona normal no lo soporta"

"Pedir perdón a la familia y sobre todo a la hija que estaba delante". Estas fueron las últimas palabras de Felipe de Arriba Ramos, el autor confeso del crimen de la inmobiliaria de Gijón, en el juicio sobre el asesinato que realizó en 2023 y con el que acabó con la vida de Fran Tobajas a las puertas de su inmobiliaria Golden Star. Acudiendo por última vez al banquillo de los acusados de la Sección Octava de la Audiencia, de Arribas quiso ejercer su derecho a una última declaración para mostrar sus condolencias a la familia e intentar explicar los motivos que le llevaron a tomarse la justicia por su mano.

"No pretendo justificarme porque sé que es un hecho que no tiene justificación", empezó diciendo de Arribas, antes de pasar a detallar los años de sufrimiento que aseguró haber pasado. "Solo puedes entenderlo si has vivido lo que he vivido. No es un momento. Son muchos años de sentimientos malísimos. Esto solo se puede explicar viviéndolo", añadía.

El acusado también aprovechó su intervención para buscar la indulgencia de la familia. "No quiero dar pena, odio dar pena. Quiero aprovechar el momento para pedir perdón, con lo que significa esta palabra. Perdón significa un acto de sanación en donde diluyes el dolor y el rencor se expulsa de ti", detalló con seguridad y un tono firme interrumpido por algunos momentos de dudas y lagunas en su declaración final.

De Arribas apuntó sus condolencias a la hija de Tobajas que en el momento del asesinato se encontraba en la inmobiliaria. Un arrepentimiento que ya había hecho visible en el juzgado en días anteriores. "Lo que quiero es que el tiempo sea capaz de disminuir el dolor. Sanar esa herida y quitarse el rencor que hay hacia mí. Sacarlo de ella misma. Es lo único que me interesa en este momento".

También intentó explicar la razón por la que hirió de muerte a Tobajas con un cuchillo de su carnicería. Una acumulación de odio que le fue consumiendo durante años. "He vivido con rencor, con odio, con dolor durante muchos años. No le decía nada a nadie. Eso hizo que mi vida se volviera oscura y muy fea. Hasta el punto de que la cárcel podría ser una alternativa, que no iba a ser peor".

Por último, aseguró que tuvo que aguantar mucho, más de lo que podría soportar el resto. "No deseo justificarme. Creo que tampoco me podrían entender lo que yo he sentido, una persona normal no lo soporta. La razón se perdió porque estaba cansado, no era capaz de salir del agujero”, concluyó de Arribas. El jurado popular se volverá a reunir el jueves a partir de las 9.30 horas para decidir el desenlace de un juicio por el que la Fiscalía pide 18 años de prisión para de Arribas, mientras que la defensa de la familia de la víctima reclama 20 años. Por su parte, la abogada de de Arribas, pide, además de los atenuantes de reparación de daño, obcecación y confesión, también que se aplique un atenuante por analogía en el caso de este último.