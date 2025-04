El autobús mantiene el tirón de viajeros, con un alza del 7,7% para empezar el año

Emtusa empieza 2025 igual que acabo 2024: con cifras de récord. Las estadísticas de viajeros de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón establecen que durante el primer trimestre de este año sus autobuses tuvieron 5.636.914 usuarios. Son casi 407.000 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que porcentualmente supone un incremento del 7,7%. Pero ese estirón del número de viajeros tiene mayor relevancia si se tienen en cuenta dos factores. El primero, que 2025 tuvo un día menos que un 2024 que fue bisiesto. Y el segundo, que del 24 al 30 de enero los usuarios del transporte público municipal se quedaron sin ese descuento del 50% en los viajes con tarjeta por el lío en el Parlamento de España con el llamado decreto ómnibus.

Un impacto en los bolsillos que no parece que haya bajado a nadie de los buses municipales porque con 1.869.751 usuarios Emtusa firma el mejor enero de los últimos años, con 108.000 viajeros más que en el enero de 2024 que era el mejor de la serie histórica. Aunque visto el primer trimestre entero de este año fue marzo el mejor mes con 1,9 millones de viajeros y un incremento de 200.000 sobre el mismo mes del año anterior.

El desglose por líneas también deja datos importantes como la subida en un 14,3% del número de usuarios de la línea 15 (Nuevo Roces-Cabueñes), que se coloca como la tercera más usada de toda la red de Emtusa tras, por este orden, la línea 1 (El Cerillero-Cabueñes) y la 12 (El Cerillero-Contrueces), que suben un 6,6% y un 5,1%, respectivamente. Por orden, hasta completar el listado de las 10 líneas con más usuarios están la 10 (Pumarín-Cabueñes), 4 (Lauredal-Campus), 18 (Nuevo Gijón-Cabueñes), 6 (Musel-Porceyo), 20 (Nuevo Roces-Somió), 16 (Estación Ferrocarril-Vega) y 2 (El Corte Inglés-Cabueñes). Los vehículos que hicieron los servicios de estas 10 líneas transportaron al 91% del total de viajeros del trimestre.

El registro incorpora los primeros datos de los búhos 5 y 6, que iniciaron su servicio el 31 de enero. ¿Su aportación al total? 620 viajeros en el de Tremañes y 245 en el de Somió, teniendo en cuenta que pasan cada dos horas y no cada una como el resto de los búhos del servicio nocturno de Emtusa.

Las tarifas, en el aire

Así las cosas, la empresa municipal que preside el concejal forista Pelayo Barcia parece mantenerse en la senda para seguir la estela de ese 2024 donde pulverizó récords con 22,2 millones de viajeros. Aunque el horizonte no está tan despejado como para darlo por seguro. El problema está en que el Ministerio de Transportes ha fijado este año como requisito para conceder a los ayuntamientos esas ayudas al transporte que dan soporte a la rebaja de tarifas que tengan en funcionamiento la zona de bajas emisiones. El Ayuntamiento ejecutó con fondos europeos la ZBE de La Calzada, pero sin activarla a falta de ordenanza reguladora y bajo el compromiso político de que no se sancionará mientras no haya una alternativa que saque el tráfico pesado de la avenida Príncipe de Asturias. Foro lleva al Pleno de la semana que viene una iniciativa para que Gijón pida al Ministerio eliminar este requisito.