Nacho Duato resume cuatro décadas de danza en el Jovellanos

Cuatro décadas separan su primer espectáculo, "Jardí tancat" (1983), de "Cantus", la propuesta que lanzó hace apenas un año. Pero ambas tienen ese hilo común, el vocabulario y el sello personal de Nacho Duato. La compañía del prestigioso coreógrafo y bailarín valenciano estará este sábado en Gijón en el teatro Jovellanos (20.30 horas), donde mostrará esas dos propuestas y también la de "Duende", de 1992. "Todas comparten un mismo modo de entender la danza, la música y el arte. Se nota al final que es el mismo mensaje, hablar con el espectador a través del movimiento", subraya el creador.

Duato aprovecha su presencia en la programación del Jovellanos para reivindicar más visibilidad para la danza. "Creo que se programan muy pocos espectáculos, parece como que los directores tienen miedo", destaca, antes de analizar algunos de los problemas que considera que obstaculizan una mayor presencia de la danza. "El primero viene de las escuelas. Se necesita una educación más sensible y transversal, mezclar el arte con el resto de disciplinas", analiza. "Hay que introducirles en la música y el arte, porque es algo terapéutico, les hace más sensibles. Pero el problema es que hay niños que van a ballet o a música, y el resto juegan al fútbol o con la consola. ¿Por qué no todos hacen de todo?", se pregunta.

Retornando al programa que planteará en Gijón el sábado, el inicio llegará con "Jardí tancat", que significa "jardín cerrado". Ahí aparecen textos populares centenarios, a los que la cantante María del Mar Bonet ha puesto música. "Me reconozco totalmente al volver a verlo. Me doy cuenta de que he envejecido, pero mi ballet no".

Continúa en el segundo tramo del espectáculo con "Duende", con música de Debussy, en la que Duato visualiza formas, relaciones o acontecimientos. Y donde investiga también los distintos significados de la palabra. "Podría tomarse por tener encanto personal, o magia en el arte flamenco", reflexiona.

El punto final llega con "Cantus", "donde se hace una reflexión sobre la infancia en los conflictos bélicos y las guerras", explica Duato sobre esta pieza, cuya música, obra de Karl Jenkins, antiguo miembro de los grupos de jazz-rock "Nucleus" y "Soft Machine", realza, dice el coreógrafo, la profundidad de la narrativa y las emociones.

Los ballets de Nacho Duato, auténticas joyas que siguen vigentes después de cuatro décadas, continúan transmitiéndose en su academia, que ve como una especie de refugio para las nuevas generaciones. "Tengo en mi academia chicos jovencísimos, es una maravilla cómo se enfrentan al arte y la música", explica Duato, antes de hacer una última recomendación: "En el arte, la cultura y la música, para experimentar tienes que tener algo de reposo".