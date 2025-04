Las personas autistas reclaman visibilidad: "No somos una moda"

Carmen García se enfrentaba a niveles muy altos de ansiedad y una serie de síntomas que le hicieron pensar en el autismo y la llevaron a la atención sanitaria para buscar respuestas. Pero en esos contactos con los médicos encontró algo que todavía le duele: "Es un moda lo de tener autismo". Y también, dice ahora, la sensación de estar molestando. "No somos una moda. Es algo muy serio que hay que seguir visibilizando", replicó ayer. Esta misma idea la apoyaron otras cinco personas, también con autismo diagnosticado, que participaron en Gijón en un encuentro en la Escuela de Comercio, organizado por la Asociación Asperger Asturias, para analizar su vida diaria y desafíos, en el Día Mundial del Autismo, y que estuvo moderado por David Fuente: "Antes molestábamos porque éramos raros, y ahora porque somos una moda".

"Hay que aprovechar que ahora se hacen a los niños diagnósticos precoces, para darles herramientas y contemplar sus intereses, deseos y formas de ver el mundo", subrayó Patricia Fernández en una de sus intervenciones, en la que también lamentó el trato actual por parte de algunas administraciones. "Hace años echaron a mi hijo de un campamento porque decían que era autista y un peligro", rememoró.

Emilio Rabanal rescató sus problemas de adaptación en la infancia para socializar como germen de una vida que considera que ha tenido que afrontar con muchas dificultades. "En primer lugar tengo que decir que tardé 60 años en decir que soy autista, y lo he hecho en el entorno laboral en el que trabajo con personas también especiales, porque en otro tipo de trabajo no me atrevería a hacerlo", enfatizó.

Entre los retos de futuro apuntaron la necesidad de contar con espacios propios, facilidades para el acceso al mercado laboral o herramientas y ayudas para la convivencia familiar. "Creo que muchas veces en las familias hay un problema de no dejar un espacio para que las personas autistas tengan su propia autonomía. En mi caso la sobreprotección me condicionó mucho a la hora de tomar decisiones", reflexionó Rabanal.

Jennifer Hevia destacó también la importancia de la terapia para aspectos como la socialización: "Después de hacerla se me hace mucho más llevadera". Una circunstancia que refrendó Luis Rodríguez, quien reconoció que la dificultad de enfrentarse a un acto público y también socializar fueron sus grandes retos: "Tardé en tener un grupo de amigos y también en acceder al mercado laboral, porque las entrevistas me daban pánico".

Hubo durante el encuentro, que se alargó cerca de hora y media, críticas a las Consejerías de Educación, Sanidad y Servicios Sociales, reclamando una apuesta más clara y ayudas decididas, pero también mensajes constructivos, como el de la importancia de que los interlocutores con las personas con autismo sepan también poner de su parte: "Para interactuar también necesitamos que se esfuercen en entrar en nuestro mundo".