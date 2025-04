El asesinato que conmoció Gijón ya solo espera su sentencia: un mínimo de 15 años de cárcel

Un asesinato, cuatro días de juicio y pocas, o casi ninguna, sorpresa. Felipe de Arriba Ramos, el autor del crimen de la inmobiliaria, ya solo espera por la sentencia que hará que pase, en el mejor de los casos para él, los próximos 15 años de su vida en la cárcel. El responsable de la muerte de Fran Tobajas, al que mató de dos puñaladas en Ceares como venganza por un viejo préstamo, fue hallado culpable por unanimidad este jueves de haber asesinado al dueño de la inmobiliaria Golden Star en septiembre de 2023. De los tres atenuantes que pedía su defensa, obcecación, reparación del daño y confesión, tan solo le fue reconocido el último. Con lo cual es previsible que de los 18 años que pide la Fiscalía y los 20 que pide la acusación particular su condena quede entre los 15 y los 17 años y medio de prisión.

El caso, de los más mediáticos de Gijón, tenía eso sí poco misterio. Felipe de Arriba mató a Fran Tobajas en la calle Campo Sagrado, delante de su propia hija, cuando este iba a montarse en su coche de empresa. Fue detenido por la Policía Local a los pocos minutos. Dos agentes le dieron el alto cerca del lugar de los hechos. Con las manos todavía manchadas de sangre, contó que había matado a Tobajas y que había tirado el cuchillo por encima de la tapia de la residencia de El Carmen. En su primera declaración en la instrucción del caso, mantuvo lo mismo. Tanto fue así que, cuando el pasado lunes se sentó esposado en el banquillo de los acusados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, ninguna de las partes, ni siquiera su defensa, tenía dudas de que el caso se trataba de un delito de asesinato de manual.

"No justificamos lo que hizo, pero queremos explicarlo", matizó María Escanciano, la letrada de Felipe de Arriba, cuando tomó la palabra en la apertura de la vista oral. Minutos después habló por vez primera Felipe de Arriba Ramos. Se mostró dispuesto a responder las preguntas de todas las partes. La fiscal fue la primera en interrogar. La primera pregunta era simple y directa. Le cuestionó si reconocía haber dado muerte a Tobajas el 20 de septiembre. Felipe de Arriba Ramos respondió con un escueto "sí". Luego, a lo largo de 40 minutos de declaración, vino a explicar que a él le sobraban los motivos para hacer lo que hizo. Contó que, básicamente, había vivido obsesionado con Tobajas y que le odiaba profundamente.

Todo vino por un préstamo que él consideró abusivo. Este crédito lo pidió su exmujer del asesino en 2005. Él se enteró dos años después. La expareja contó en el juicio que el préstamo le fue concedido con engaños y que pidió 3.500 euros, pero que firmó papeles en blanco que resultaron ser un reconocimiento de deuda de 12.900 euros a un interés altísimo. De Arriba Ramos acudió a los tribunales en 2007, pero no le dieron la razón. "Aquello fue como la primera ficha del dominó", contó en el juicio. Tras ese préstamo vinieron otros, comenzó a beber, se divorció, perdió la casa en 2014 y acabó viviendo en un trastero y luego en una habitación de un piso compartido.

De Arriba Ramos contó también que Tobajas le humilló y le insinuó que mantuvo relaciones sexuales con su expareja. El autor del crimen infirió que estas relaciones fueron "abusivas" por una serie de wasaps que la víctima le mandó wasaps que no constan en autos y que él mismo reconoció que no conserva. Su expareja, por otro lado, negó que hubiera tenido nada con Tobajas. "Solo le vi cuatro veces, pero mi marido nunca me creyó", dijo en su declaración.

En el juicio, además de la exmujer del autor, declaró una de sus dos hijas. Por parte de la víctima, hablaron sus dos hijas y su pareja. Las tres siguen quebradas por el dolor. Contaron que tuvieron que cerrar el negocio tras el brutal ataque. Por su parte, los policías, sobre todo los locales, contaron que el acusado colaboró con ellos y que confesó. Esta declaración ha tenido su peso para que de Arriba Ramos haya visto como se le reconoce uno de los tres atenuantes solicitados. El asesino de la inmobiliaria acabó el juicio pidiendo perdón y pidiendo, también, a la hijas de la víctima que no "le guardaran rencor". El mismo rencor que guió su mano el 20 de septiembre de 2023.