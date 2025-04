"Crearemos otra bolsa de empleo de Emtusa para 90 conductores"

El forista Pelayo Barcia, edil de Movilidad, insiste en que mantendrá el "compromiso" de su partido de no multar en la zona de bajas emisiones de La Calzada hasta que exista un nuevo acceso al Puerto fuera de Príncipe de Asturias. Anuncia también una nueva bolsa de empleo en Emtusa, para 90 conductores.

-¿Han recibido respuesta del Ministerio de Transportes sobre la petición de excluir de las ayudas al transporte el requisito de multar en zonas de bajas emisiones?

-No, solo las respuestas públicas que dio el secretario de Estado. Pero se veía que no tenía mucha información, porque hablaba de fondos europeos y aquí están perfectamente justificados y no obligan a multar. Quien pretende obligar es el propio Ministerio, con fondos estatales, vinculándolos a las ayudas al transporte que reducen el precio del billete. Nuestra postura es clara: hay dos fechas clave, el 2 de marzo y el 20 de abril de 2023, donde primero nosotros y después los partidos de izquierda prometimos vincular el desarrollo de la zona de bajas emisiones de La Calzada al desarrollo del vial de Jove. Todos lo hicimos bajo el mismo argumento: que no tenía sentido restringir la circulación de vehículos mientras siguen pasando miles de camiones por Príncipe de Asturias.

-¿Confía realmente en que Transportes vaya a ceder?

-Tenemos un mes por delante para presentar la solicitud (a las ayudas al transporte). Si yo firmo esa solicitud como se formula ahora, me comprometo a sancionar, y eso no va a suceder.

-Más allá de lo que se debata en Pleno y en la Junta, ¿hay una interlocución directa con el Ministerio?

-Bueno, esta semana iré a unas jornadas que organizan entidades vinculadas al Ministerio sobre zonas de bajas emisiones en Madrid. Y hace dos semanas hubo otra reunión con gerentes de las empresas de transporte y ahí también se mandó una consulta al Ministerio. Esto no es un asunto que afecte solo a Gijón; en Oviedo y otras ciudades también está pasando. Algunos municipios no las pondrán en marcha porque no quieren, como nosotros, y otros porque no les da tiempo. Si siguen adelante con esto, se demostrará que el medio ambiente no es la prioridad de la izquierda española, sino imponer una agenda ideológica centrada en restringir el uso del vehículo privado. Si les importase el medio ambiente no pondrían en riesgo el uso del transporte público.

-Prosiga.

-Primero nos dijeron que esto (las ZBE) venía de Europa, cuando se demostró que es mentira, porque cada Estado miembro consideró o no aplicar ciertas medidas. Luego dijeron que era por los fondos europeos, pero los ayuntamientos los hemos ejecutado perfectamente sin necesidad de multar, y ahora mencionan que la ley del cambio climático obliga a imponer zonas de bajas emisiones, pero lo cierto es que no obliga a poner multas a partir de una fecha concreta. Ahora se han inventado esto: imponer ese requisito en unas ayudas que se venían dando desde 2022 sin esa obligación.

-¿Sería viable que el Ayuntamiento cubriese ese 20 por ciento de descuento a los billetes de Emtusa que perdería la ciudad?

-No, porque no está en el presupuesto y porque las tarifas son las oficiales, las que se aprobaron en Pleno. Esas ayudas nuevas ya iban a ser menores que las de ahora; el precio del billete iba a subir de 38 a 45 céntimos, y lo que podría suceder es que, a partir del 1 de julio, suba a 75 céntimos si el Ministerio no cambia sus criterios.

-¿Es útil una zona de bajas emisiones que no multa?

-No es ni útil ni no útil. Y la izquierda que nos dice que tenemos que multar ya fue la que en abril de 2023 aprobó un documento, que yo calificaría de preelectoral, donde decían que el desarrollo de la zona de bajas emisiones de La Calzada se vincularía al vial de Jove. Quizás deberían explicar por qué cambiaron de opinión. Respecto a las tarifas, en cualquier caso, el Ayuntamiento sigue aportando 16,5 millones de euros para el precio sea de 75 céntimos y no el precio base, que es de un euro y medio. Eso, sumado al esfuerzo para la renovación de autobuses.

-Parte de esa renovación ya está en marcha con los seis nuevos autobuses eléctricos. ¿Qué hoja de ruta queda ahora por delante?

-Lo más relevante para mí es que la inversión en Emtusa ya está fuera de los vaivenes políticos: el plan de inversión aprobado garantiza que, pase lo que pase, hay dinero comprometido. El plan era de 37 nuevos vehículos, el 43 por ciento de la flota, y entre ellos están esos seis vehículos eléctricos que, bueno, evidentemente tienen sus cosillas, como cualquier vehículo nuevo que entra en una empresa, pero en general estamos satisfechos. También lo están los viajeros: nos transmiten el confort y la calidad de estos autobuses nuevos.

-Desde hace unos años se hablaba de la necesidad de renovar la flota, pero, también, de la escasez y envejecimiento de la plantilla.

-Sí. Y ahora que esa renovación de flota ya está en marcha, abordaremos esa otra cuestión. Para abordar la aspiración de esta ciudad de modificar y ampliar líneas, se necesitan más autobuses y más conductores. Eso permitirá –no creo que sea en este mandato, pero ojalá sí en el siguiente– abordar un cambio sustancial en el sistema de rutas. Habíamos puesto en marcha una bolsa de 60 trabajadores que se había diseñado para cuatro años y que en menos de dos ya hemos agotado. Ahora puedo anunciar que vamos a crear otra bolsa y con 90 trabajadores.

-¿Cuándo?

-Me imagino que se pondrá en marcha en verano para seleccionar a la gente y para que se puedan hacer las primeras contrataciones antes de que termine el año.

-También se trabajaba en un plan específico para la zona rural.

-Sí, antes de que acabe el año compraremos tres microbuses y anunciaremos las líneas. Una irá por Viesques, Viñao, Castiello o incluso Deva. Otra posiblemente circule por Granda y Mareo, aunque está por decidir.

-¿Qué criterios se están aplicando?

-Estamos buscando las zonas con mayor densidad y cuando tengamos el borrador hablaremos con las asociaciones de vecinos. También, y esto es importante, nos coordinaremos con el Consorcio de Transportes del Principado, que también tiene autobuses en la zona y no buscamos reducir su trabajo, sino complementarlo.

-¿Cómo avanza el plan para ampliar la ORA?

-No va a haber nada, digamos, palpable hasta 2026 o incluso algo más allá, porque vamos con algo de retraso. En lo que trabajamos este año es en modificar la norma que la regula para que no esté tan encorsetada.

-Su concejalía trabaja en varias ordenanzas. ¿Con qué plazos?

-Antes de que acabe el año aprobaremos la ordenanza de zonas de bajas emisiones con un preámbulo que diga que hasta que no salgan los camiones de Príncipe de Asturias no habrá régimen sancionador y con una disposición transitoria que retrase las multas hasta 2028, una fecha que se podrá ir modificando. La ordenanza de la ORA, en cuanto a movilidad, queremos hacer la tramitación inicial este año. Después, cuando abordemos la modificación de zonas, buscaremos el mayor consenso vecinal posible. Respecto al taxi, seguimos esperando a que el Principado apruebe definitivamente su reglamento para adaptar nuestra norma a la suya.

-¿Alguna novedad sobre el plan de aparcamientos disuasorios?

-La palabra disuasorio creo que empieza a estar un poco manida, ¿no? Yo lo que busco son aparcamientos. Y luego que desde esos aparcamientos se pueda coger un autobús, o lo que sea. Es que estas palabrejas de la nueva movilidad... Hay que buscar aparcamiento; después, si tiene efecto disuasorio, pues bienvenido sea.

-Pero sí se trabaja en generar espacios en la franja periurbana.

-Sí, para que la persona que viene fuera de Gijón se plantee dejarlo ahí en lugar de entrar al centro. Mientras, seguimos buscando huecos y cambios de sistemas línea a batería, aunque sea provisional.

