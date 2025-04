Los más pequeños, listos para el Domingo de Ramos: así se entrenan para procesionar en Gijón

Los pequeños y jóvenes cofrades ya tienen todo listo para vivir su jornada "más especial" de la Semana Santa. Una veintena de componentes de la cofradía del Niño del Remedio se dieron cita en la mañana de ayer en la explanada del Campo Valdés para ensayar la procesión del Domingo de Ramos, en la que un año más volverán a tomar gran parte del protagonismo. "Es muy emocionante salir con nuestra imagen", expresó Olaya Monteserín, gijonesa de 16 años.

Tanto ella como el resto de los componentes de mayor edad de esta cofradía se encargaron de dar indicaciones y consejos a aquellos que cuentan con menos experiencia. "Hay que estar concentrados a lo largo de la procesión para ir todos a la vez y que no se descontrole", apuntó Monteserín a quienes porteaban el paso frente a la iglesia de San Pedro.

Será hasta allí donde lleguen con sus túnicas rojas el 13 de abril. Previamente, a las 12.00 horas, saldrán por detrás de La Borriquilla desde el pórtico de la capilla de los Remedios, donde se realizará la bendición de los ramos. Para ellos es "ilusionante" jugar ese papel en el pistoletazo de salida de la Semana Santa gijonesa. "El objetivo es plantar la semilla para que después, aquellos que quieran, puedan formar parte de las hermandades", comentó el coordinador de la cofradía, Miguel Fernández-Peña, que aprovechó para explicarle a los pequeños el funcionamiento de la carraca. "Su sonido es lo que indica que hay que parar o avanzar", recordó.

"Hay que estar concentrados durante toda la procesión"

Los más pequeños, cargados de ilusión, cogieron las ocho cruces de la cofradía del Niño del Remedio y comenzaron a ensayar en el Campo Valdés. En el centro estaba Nerea Noriega, quien se encargará de llevar el banderín. "Es bonito ver las ganas que ponen", afirmaba su padre, Francisco, que no se perdía un detalle de los preparativos para el Domingo de Ramos. "Es el día que ellos viven con mayor entusiasmo porque tienen más protagonismo", añadió. Otros ocho integrantes porteaban el paso, todavía sin la imagen del Niño del Remedio, al ritmo de los tambores de Ana Llamedo y Raúl Martínez.

Dos de los niños que participarán en los actos del Domingo de Ramos por primera vez serán Lucas y Adrián Espina, hermanos de 11 y 7 años, respectivamente. Su madre, Tania Lebrato, explicó que "una de las claves ha sido que su tío, que pertenece al Santo Sepulcro, suele participar y eso ha hecho que a ellos les pique el gusanillo". "El año pasado ya se lo habían ofrecido a Adrián, pero a mí me dio vergüenza. Ahora ya sí que estamos listos", reconoció Lucas, mientras que su hermano agregaba: "Claro, es que si no vamos juntos no lo hago".

Después de haber perfeccionado los detalles de la procesión en la mañana de ayer, solo resta confiar en que no habrá ningún contratiempo. "Lo que más rabia nos da es que llueva. Llevamos mucho tiempo esperando a que llegue ese día", aseveró Eva Novegil, una niña de 15 años que entró en la cofradía en el año 2018. "He estado todos los años presente y ahora lo que más me presta es ver cómo los que son más pequeños viven la experiencia al máximo cogiendo el paso. Eso sí, si necesitan nuestra ayuda ahí estaremos", sentenció Novegil.

