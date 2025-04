El centro de Gijón, zona con mayor riesgo de enfermedad por contaminación

El distrito centro de Gijón es el más expuesto a que sus vecinos padezcan episodios agudos de enfermedades cardiovasculares y respiratorias a causa de la polución. Para las patologías respiratorias, el área oeste también registra los mayores índices de ingresos hospitalarios urgentes. Así lo concluye el estudio sobre contaminación atmosférica y salud en el municipio, presentado ayer por el Ayuntamiento de Gijón. Los mayores niveles de contaminación se encuentran en el oeste y el sur, aunque, no obstante, la investigación, en la que participan la Consejería de Salud del Principado y la Universidad de Oviedo, revela que la contaminación atmosférica en la ciudad ha disminuido en las últimas dos décadas.

El informe, que abarca el periodo 2016-2020 y estudia doce enfermdedades, establece que hay barrios comunes a hombres y mujeres que presentan un alto riesgo, concentrados mayoritariamente en la zona centro y oeste del concejo: Xove de Riba, Rubín, La Calzada, El Natahoyo, Los Campones, El Llano, Porceyo, Roces, Vega y Caldones.

En cuanto a las patologías cardíacas, los varones de los barrios de La Calzada, Moreda, Centro, El Llano y Porceyo son los que presentan un mayor riesgo de ingreso por infarto agudo de miocardio y angina de pecho. En esos núcleos, la exposición es similar para las mujeres, salvo en Moreda, aunque las féminas también presentan un riesgo alto en Somió, Deva, Caldones –en el este– y en Roces.

"En los días de mayor contaminación, el riesgo de ingreso en hombres por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se multiplica 2,3 veces, y 1,7 veces en las mujeres", explicó la matemática y profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo Ana Fernández Somoano, autora del estudio junto a las investigadoras Isabel García e Isabel Martínez. Por asma, en las mujeres, los ingresos se multiplican por 2,5 veces, mientras que en los hombres, el incremento es menor y se queda en un 1,7.

"La contaminación ha disminuido en los últimos 20 años, pero todavía supera las concentraciones medias anuales de material particulado (PM10) y dióxido de nitrógeno (NO2)", aseveró la académica durante la presentación del estudio en el Ayuntamiento gijonés. A principios del siglo XXI, el valor medio anual de PM10 y NO2 superaba los 40 μg/m3 para ambos contaminantes. Este valor se ha reducido hasta llegar a cifras por debajo de 30 μg/m3 de forma constante a partir de 2011.

Según detalló Fernández, no existe un umbral de emisiones inocuo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece los valores "seguros", y desde 2021 estipula que no se deben superar los 10 μg/m3 de NO2 y los 15 μg/m3 de PM10. Los valores límite diarios son de 50 μg/m3 y no deben superarse más de 35 días al año.

Propuestas para el Principado

El concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, acompañado del director general de la sección, Alejandro Navazas, transmitió que el objetivo de la corporación es articular sistemas de prevención de las enfermedades causadas por las emisiones contaminantes y detectar precozmente sus efectos, además de identificar las zonas con mayor prevalencia.

En este sentido, anunció que a la reunión agendada hoy del Consejo Sectorial de Medio Ambiente de Gijón, se aportará un decálogo de propuestas para el Principado, que incluirá puntos como las infraestructuras verdes, la regulación de partículas sedimentables, los protocolos de limpieza y la transparencia en las inspecciones.