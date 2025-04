Deva quiere autobús y ampliar el puente del Peñafrancia: las peticiones de la parroquia

Recuerda Miguel Martínez cuando era un chaval y pescaba truchas y hasta alguna anguila en el río Peñafrancia. Ese caudal limpio y cristalino era uno de los grandes atractivos, que recibía a los vecinos como Miguel Martínez y visitantes de la zona baja de Deva desde el puente y la fuente El Gueyü. "El problema es que ahora es todo maleza, hace muchísimo que no se limpia. Antes hasta nos tirábamos allí al agua. Ahora es imposible y es una pena que no se recupere algún día", resalta a su lado Pedro Víctor Álvarez, otro de esos veteranos vecinos de Deva, que no cambian por nada del mundo vivir en esta parroquia de la zona este del concejo de Gijón.

Montse Marcos, en el puente El Güeyu. / Ángel González

La limpieza del río, la ampliación del puente en El Güeyu, que es vía de entrada a la parroquia y no permite acceder a dos vehículos a la vez y pone las cosas complicadas a camiones y algún autobús, son dos de las principales demandas de Deva, que también clama contra el abandono del transporte público, para el que reclama más frecuencias. Son cerca de 800 vecinos los que habitan en Deva, una parroquia que, como el resto, ofrece ese encanto de la tranquilidad de la zona rural a tiro de piedra de Gijón. Un modo de vida que ven indispensable los lugareños de siempre, y también otros casi recién llegados, como Montse Marcos, que es secretaria de la asociación vecinal. "Me vine hace seis años, me costó mucho al principio, pero ahora no lo cambio por nada estar aquí", subraya Marcos.

Carmen Díaz, en la marquesina del autobús. / LNE

La mujer, eso sí, pone sobre la mesa algunas demandas de la zona. "Hemos logrado que se limpien más kilómetros de caminos y cunetas, entendemos que segar todos los días es imposible. Muchos vecinos limpian por su cuenta, por eso necesitamos que se instalen más contenedores de poda, y se renueven los normales, que están en mal estado y muchas veces son los que absorben los retos de las podas", indica Marcos. Por otro lado, el principal acceso a la zona baja de Deva, que engloba los barrios de Zarracina, La Reguera, San Antonio, Pedroco, Fondón y Serantes, que cristaliza en el citado puente es otro de los temas. "Es muy difícil el paso, viene de una curva, y hay vehículos grandes a los que les cuesta girar", resalta Miguel Martínez. "Llevamos años pidiendo que lo ensanchen", remarca.

Julián Caicedo, en la recta de Casa Yoli, donde solicitan instalar los reductores de velocidad. / LNE

La cuestión del puente se enmarca dentro de la movilidad. Ese apartado copa varias de las demandas de Deva. Ponen especial énfasis sus vecinos en contar con un transporte público fiable, de garantías y regular. "La línea 26, en la zona baja, solo la tenemos los sábados y domingos, y con muy pocas frecuencias. Antes era todos los días", explica Carmen Díaz. "Por ejemplo la zona alta, en el barrio de La Olla, tienen la 25, porque es la que va al cementerio, ahí sí que pasa muchas más veces", comenta Díaz, que también matiza en este caso que Castañera y Rioseco se quedan aislados. Los vecinos demandan por tanto que esa línea 26 municipal pase a ser diaria.

La maleza que cubre el río Peñafrancia. / LNE

Y también reclaman otra alternativa, que consideran más eficiente que la que les ofrece actualmente el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA). "Tenemos ahora una línea de lunes a viernes, que viene de Castiello y Santurio, y que cruza por parte de Deva por la carretera de Caldones hasta el puente", describe Díaz. "Lo que tenemos solicitado es una circular hasta Cabueñes a modo de lanzadera, que pase por todos los barrios de Deva, y también por Santurio o Cefontes –que ya son de Cabueñes–, que nos permita llegar al hospital. Y ahí ya podremos hacer transbordo para coger muchas de las líneas que pasan por allí", subraya Carmen Díaz.

Mientras consiguen esas mejoras en la comunicación por autobús, el vehículo privado es la única opción que les queda. Por eso insisten en que la limpieza de caminos y cunetas se ejecute con regularidad, y que también exista seguridad para los peatones y vecinos. "Pedimos que se instalen reductores de velocidad en varios puntos", analiza Montse Marcos, que los sitúa en la recta a la salida de la autopista cerca de la iglesia, y la que está en torno a Casa Yoli. "Un día lamentaremos una desgracia, porque por aquí delante pasan como si fuese una vía rápida", comenta Julián Caicedo, camarero en este último local.

El decálogo de Deva Ampliar el puente del río Peñafrancia Contar con autobús municipal diario y líneas lanzadera hasta Cabueñes Colocar reductores de velocidad en varios puntos. Limpieza del río Peñafrancia, en el entorno de la Fuente El Güeyu. Cambio de contenedores y habilitar más recipientes de poda. Asfaltado del Camín de los Pozos de la Arena. Limpieza de caminos y cunetas. Instalar el saneamiento en la zona alta de la parroquia. Sustitución de la protección de la senda hacia el camping. Ejecución de las obras del local de la asociación vecinal.

Otro de los problemas importantes en movilidad está en el Camín de los Pozos de la Arena, que lleva al área recreativa por el barrio de Serantes, con una gran pendiente, parte de hormigón y otro de asfalto. Insisten en la importancia de que se asfalte al completo, antes de que ocurra algún accidente. Una petición que ven muy necesaria porque se ha hecho un hotel para perros recientemente y ha producido un nuevo aumento de tráfico. Un aumento de tráfico en una zona de la parroquia de Deva que ya es muy transitada también por jóvenes, deportistas y gente que quiere simplemente disfrutar en ese área.

"Buscar una solución para el saneamiento de la parte alta"

La orografía provoca que la parte alta y baja de Deva se enfrenten a veces a diferentes retos. No todas las demandas que tienen pueden ser atendidas al completo. Como por ejemplo sucede con el tema del saneamiento. "Hay que buscar una solución para el saneamiento en la parte alta", enfatizan los vecinos. "Nos han dicho que de momento no es viable. Entendemos que no es algo fácil. Pero se va a urbanizar bastante y llegará un momento que habrá que buscar una solución. No se puede estar así permanentemente", resaltan.

Al menos la cobertura de internet y teléfono les ha mejorado en casi todos los puntos, y han podido borrar el aislamiento digital de su lista de problemas. Pero no por eso bajan la guardia ni quieren perder la fuerza como colectivo vecinal. Porque son 35o socios los que tiene la asociación que preside Juan Caso, y que espera que en su punto de encuentro se lleven a cabo las mejoras prometidas y aprobadas. "Tenemos el problema de las termitas. Están aprobados los presupuestos, pero esperamos que se ejecuten las obras lo antes posible", finalizan los vecinos.

