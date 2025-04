La juventud taurina pide paso en Gijón y por eso se ha unido: así es su asociación

Gijón ya cuenta con su primera asociación juvenil "taurina asturiana". Con Sergio Martínez como presidente y Adán Pérez en las funciones de vicepresidente, la falta de organización entre los jóvenes de la región ha llevado a estos dos a formar su propia peña. "Necesitábamos algún tipo de unión que nos ayude a reunir esta afición que crece cada vez más entre la juventud", apunta Martínez. "En Asturias nunca hubo una asociación juvenil para los toros. En Gijón hay muchas peñas, pero de gente mayor. Tenemos esa ilusión de poder reunir en esa asociación a la gente joven de Asturias y poder viajar juntos", señala Pérez, por su parte.

En apenas dos meses de vida han juntado a dos docenas de aficionados y esperan que, con la feria de Begoña, las solicitudes aumenten. Cuentan con un único requisito: tener entre 14 y 30 años. "Nos encontramos en Asturias, un territorio que solo cuenta con una feria taurina al año. Debido a la distancia del resto de ferias nos hace casi imposible o nos dificulta acudir a eventos taurinos a lo largo de toda la península", expone el presidente, evidenciando las ventajas de la creación de este nuevo grupo que ya cuenta con su primer viaje planeado: El 17 de mayo a Valladolid. "Nos encargamos de todo. Transporte, seguro de viaje, visita concertada, entradas a un precio razonable. Es un paquete de un viaje entero por poco más que lo que costaría la entrada a la plaza", expone.

Además de a ferias taurinas por España, también tienen planeado contactar con diversas ganaderías para visitarlas. Todavía no cuentan con una sede física, una de las misiones que tienen para estos meses. Esperan conseguirla pronto y establecer un sitio fijo de reunión para "juntarnos por las tardes y fines de semana para ver festejos taurinos, tomar algo y hacer vida social", apunta el fundador que señala que han establecido contactos con empresarios del mundo taurino y otras asociaciones que siempre les han recibido "con los brazos abiertos".

Pero, sin duda, lo que más están esperando es debutar en la Feria de Begoña. "Este año acudiremos en grupo oficial. Tenemos muchas ganas. Estamos pensando hacer algún tipo de gala por esas fechas. Una cena o comida con algún tipo de personaje taurino", valoran. Pese a su juventud, todavía recuerdan los años en los que los toreros no hicieron el paseíllo en la plaza de El Bibio. "Estamos muy contentos que se haya recuperado la Feria de Begoña, había sido un palo muy duro para todos los aficionados taurinos", señala Pérez en defensa del festejo.

"A la gente que no le guste que nos respete. Es una actividad legal, protegida por la ley. Mientras la gente siga yendo a los toros, no va a acabar nadie con ello. En Gijón hay mucha afición y mientras sigamos apoyando esta fiesta seguirá existiendo", aseveran. Y es que uno de los principales pilares de esta peña es que la cultura taurina no se pierda en Asturias. "Vemos que sigue amenazada. Constantemente sufrimos ataques y hay cierta presión para acabar con este arte que es una fiesta nacional. Nos gustaría que tuviesen más información y vamos a defender siempre el toro y a el mundo de la tauromaquia", sentencian los jóvenes.

