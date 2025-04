Andrés Ruiz: "El PSOE hizo de Gijón al Norte una empresa de demoliciones"

"Gijón al Norte, esa empresa pública que nació para la integración ferroviaria y que el socialismo ha convertido en una empresa de demoliciones y, por supuesto, en una gran pantalla para tapar las vergüenzas de los ministros de Sánchez, primero de Ábalos, ahora de Puente". Lo dijo ayer Andrés Ruiz, presidente local del PP, en la reunión de la junta directiva, una sesión en la que el líder de los populares ensalzó la "normalidad" actual del partido: "Lo estamos haciendo bien".

Ruiz reprochó los "tacticismos" de la política de la que, cree, su partido huye: "Nosotros no mentimos nunca a los gijoneses. Nosotros nunca prometimos lo que no era posible. Desde el principio dijimos que la edificabilidad del Solarón era el vehículo necesario y esencial para darle viabilidad financiera al plan de vías". Destacó la "chapuza" del proyecto del desdoblamiento de Lloreda Veriña, a la espera de reactivarse tras no poder evaluarse ambientalmente por falta de datos. Reprochó al secretario de Estado, José Antonio Santano, su anuncio de que "el dinero destinado al vial de Jove no se reinvertiría en Gijón", una afirmación publicada por este periódico.