"El ejercicio físico es vital para las personas con párkinson"

Jessica González Ardura (Candás, 1983), neuróloga en el Hospital de Cabueñes, ofrecerá hoy una charla a las 17.00 horas en el Centro Municipal Integrado de El Coto acerca de las "nuevas terapias en la enfermedad de Parkinson avanzada". Esta cita forma parte del programa de actividades que impulsa este mes la Asociación Párkinson Jovellanos.

-¿Qué avances se han logrado en los últimos tiempos?

-Se está investigando mucho en la enfermedad de Parkinson. No solamente en terapias, sino en la fisiopatología que la provoca para intentar crear fármacos que modifiquen su evolución. En este momento, por desgracia, todavía no tenemos ningún fármaco que sea capaz. Pero lo que sí se ha logrado es tener terapias con dispositivos que mejoran la calidad de vida de los pacientes que están en fases moderadamente avanzadas.

-¿En qué terapias hará hincapié?

-Me centraré en la bomba de levodopa subcutánea, un gran avance que tenemos en el Hospital de Cabueñes desde enero de 2024. Fuimos uno de los primeros sitios de Asturias en iniciar esos tratamientos y, después de un año, quiero que sepan por qué no todos los pacientes son candidatos a ella. Esta tarde hablaré también del Hifu, un tratamiento no invasivo que esperamos tener pronto en el HUCA.

-¿En qué situación se encuentra Neumología de Cabueñes?

-Hemos crecido muchísimo, pero todavía nos queda camino por andar. Ahora ya somos tres personas, mientras que antes estaba sola. Eso supone un cambio cualitativo brutal. Eso sí, estamos con una dedicación parcial a la enfermedad de Parkinson y eso es algo que debería mejorarse. Nuestro mayor objetivo es reducir los tiempos de espera.

-¿El horizonte es esperanzador?

-Sin duda. La investigación en estos momentos está siendo muy potente. En mayo tenemos la presentación de un nuevo fármaco, que es la apomorfina sublingual. Y, probablemente, pronto tendremos otros fármacos para el tratamiento sintomático. Además, se está invirtiendo mucho dinero en conocer cuál es la causa primaria de la enfermedad para modificarla.

-¿Qué grado de utilidad tiene el ejercicio físico frente al párkinson?

-Es absolutamente vital. Hay ensayos clínicos publicados y también vemos que quienes hacen ejercicio van a mejor. Se cree que pueda ser una terapia modificadora de la enfermedad. Y se está investigando si el ejercicio físico, a una intensidad moderada o alta, puede evitar o retrasar el inicio del párkinson.

-¿Utilizan inteligencia artificial?

-De momento, no. Pero pronto, probablemente, va a ayudarnos a categorizar mejor a los pacientes. También creo que facilitará a medir una serie de parámetros que den como resultado un algoritmo matemático que ayude a dilucidar cuál es la probabilidad que tiene el paciente de tener párkinson. Por lo tanto, podrá ser importante en la detección precoz. Eso sí, pienso que los médicos tenemos una parte emocional y de ojo clínico que la IA nunca va a poder suplir.

-¿Continúa presente el estigma en estos pacientes?

-Sí, sigue vigente. Hay personas que pierden su trabajo y que desde el punto de vista económico no están cubiertos. Por ello, el trabajo de asociaciones como Parkinson Jovellanos son claves desde el punto de vista físico, pero también en lo mental, en lo que tiene que ver con aceptar la enfermedad.