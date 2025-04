María José Capellín, la antropóloga que forjó su identidad en el exilio

Una mujer "fiel a sus principios, activista de la izquierda y comprometida con el feminismo". Con esas palabras se define a sí misma la docente, antropóloga, presidenta del Fórum de Política Feminista Asturias y exdirectora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, María José Capellín Corrada. Nacida en Cangas de Onís en 1950, Capellín se estableció pronto en Gijón, la ciudad a la que llegó con 10 años y donde a sus 75 primaveras disfruta "muy felizmente" como jubilada. Sin embargo, el recorrido vital de Capellín no fue siempre de color de rosa. Y eso siempre lo ha tenido presente a la hora de enseñar.

Tras completar sus estudios en el colegio de las Ursulinas y comenzar Filosofía y Letras en Oviedo, tomó la decisión de viajar en 1970 hasta Madrid para acercarse a su verdadera pasión, la antropología, a través de la Universidad Complutense. Ya había sido militante de izquierdas y pasó a formar parte de Bandera Roja. Además, su vínculo con el feminismo estuvo presente desde pequeña.

Al igual que otros muchos jóvenes, aprovechó uno de esos veranos para trabajar en el extranjero. En su caso, en la ciudad suiza de Ginebra. Fue allí donde se enamoró de Manuel Vallejo, un ciudadano español que se encontraba exiliado y que sigue siendo su compañero de vida tras más de 50 años juntos. "Desde ahí, todo fue una aventura constante", adelanta Capellín, que relata: "Volvimos a Madrid, él de forma clandestina, y al año siguiente, en 1974, la policía del régimen nos persiguió porque participábamos en Bandera Roja. Conseguimos escapar, cruzamos la frontera y en París nos recibió el Partido Comunista y la organización de atención a refugiados".

El exilio de Capellín se prolongó dos años y medio. Primero pasó unos meses en Suiza, donde trabajó al cuidado de las niñas de la pianista Martha Argerich. La mayor parte de aquella "intensa y dolorosa" etapa la vivió en la capital rumana, Bucarest, siendo redactora y locutora de Radio Pirenaica, la emisora clandestina impulsada por Dolores Ibárruri y Rafael Alberti. "Me marcó mucho aquello. Crecí intelectualmente. Fue un antes y un después en mi vida. Estuve con personas que son totalmente históricas, pero vivir el exilio, sobre todo, me generó mucha angustia y tristeza", comenta la gijonesa, que no duda en afirmar que "eso me ha hecho ser muy sensible con aquello que tenga que ver con la emigración y los refugiados de cualquier color, país e ideología". "Además, allí vi a mujeres que llegaban del campo de Galicia, Andalucía o Extremadura con una formación bajísima y también a otras suizas militantes feministas que estaban más avanzadas. Eso construyó mi identidad", desarrolla.

Al regresar a España, Capellín culminó la carrera de Antropología y llevó a cabo las labores de secretaria de la dirección del Partido Comunista Asturiano, en el que más tarde estuvo en la ejecutiva y el comité central. "La Transición fue algo apasionante, pero muy difícil, ya que la amenaza de involucionar siempre está ahí", resalta.

A raíz del nacimiento de su segundo hijo, Álvaro –el primero es Alfonso–, tomó la decisión de dejar a un lado esas tareas políticas para presentarse a las oposiciones para la Escuela de Trabajo Social como antropóloga. "Lo que no sabía es que se iba a convertir en mi tercer hijo", bromea. Pero lo dice con todo el sentido, ya que formó parte del centro durante 30 años, muchos de ellos como directora, impulsando numerosos proyectos de intervención y estudios como el del número de mujeres maltratadas en Asturias. "Es lo que ha definido mi identidad social en Gijón. Ha sido muy importante porque le dediqué mucha energía, pero también me devolvió una gran satisfacción. La enseñanza, realmente, es lo que más echo de menos desde que me jubilé en 2015", reconoce, antes de agregar que "lo más bonito fue ver a generaciones de jóvenes que empezaban a tener inquietudes y a querer colaborar con lo social".

"Echo de menos la enseñanza"

No obstante, esa dedicación a la Escuela de Trabajo Social no supuso un impedimento para que Capellín participara de forma activa en iniciativas feministas. Fue una de las impulsoras de la Tertulia Feminista Les Comadres, un nombre que ideó en 1987. "Pensé que íbamos a charlar y a hablar de todo desde diferentes posiciones, y era un momento en el que la fiesta de comadres ya estaba de capa caída en Gijón. Buscaba reivindicarla y se logró revitalizar", celebra esta gijonesa, que define con orgullo a su ciudad como "una de las más punteras en conquistas feministas".

Con el objetivo de plantear una agrupación que incidiera más en la situación de mujeres vulnerables decidió formar el Fórum de Política Feminista Asturias que sigue liderando. "Tratamos de ser una asociación que reduzca el nivel de confrontación que existe en el movimiento feminista y que ponga el foco en por qué los jóvenes perciben de cierta manera las políticas de igualdad. Eso lo hacemos porque nos preocupa el avance del rechazo al feminismo que hay entre las nuevas generaciones", señala.

En ese sentido, Capellín se muestra tajante respecto a la situación actual del feminismo: "Se ha avanzado mucho. No es cierto que estamos igual que antes. Pero también se puede retroceder, y lo cierto es que me preocupa extraordinariamente que el antifeminismo sea el banderín de enganche para la extrema derecha. El mayor problema es que el feminismo, en este momento de ataque tan grave, se presenta roto. Nunca ha estado tan desunido y tan conflictivo en torno a temas en los que habría opción para conseguir una mayor unidad de acción, independientemente de mantener agendas diferentes. Se está haciendo que aparezcan enfrentadas y eso es un grave error". Para mejorar esa coyuntura entiende que es clave que "todo el movimiento vea que no se puede avanzar solas, sino que hay que hacerlo con los hombres porque los avances serán para todos".

Teniendo presente este panorama global que tanta preocupación le genera, Capellín se ha centrado en los últimos años en publicar una biografía de Adela Gabarri, histórica presidenta de la Asociación Gitana de Gijón, y el libro "Transgresoras. Cinco años hablando de mujeres imprescindibles". De todas esas formas, esta gijonesa busca aprovechar a diario todas sus experiencias para llegar al mayor número de personas y conseguir que el mundo que vivan sus cinco nietos esté repleto de igualdad. "A mis nietos e hijos no les tengo que contar las cosas del pasado, pero sí quiero que entiendan el presente y comprometerse con él para que vayan por el buen camino. Es lo mismo que trataba con alumnos", culmina, orgullosa, María José Capellín.