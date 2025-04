Serín impide "in extremis" el derribo de una instalación protegida de Renfe

La caseta de los antiguos baños de la estación ferroviaria de Serín, protegida en el catálogo urbanístico por su valor patrimonial, estuvo ayer a punto de perecer a golpe de piqueta. Los vecinos de la parroquia se encontraron por sorpresa por operarios que decían tener el encargo de Adif de realizar varias actuaciones en el entorno y, entre ellas, tirar aquella instalación que, para ellos, era desconocida. Los primeros testigos alertaron a las asociación de vecinos y ésta al forista Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras, que a su vez alertó a agentes de la Policía Local. "Los propios trabajadores nos dijeron que menos mal que no se les había ocurrido venir de noche. No nos lo explicamos", señalaba ayer José Luis Fernández, presidente vecinal, que aún no se explica cómo la actuación de derribo pudo autorizarse.

Este viejo baño, confirmó ayer el Ayuntamiento, está catalogado y cuenta con protección integral. El propio Villoria pudo confirmarles a los vecinos la existencia de la ficha urbanística, que vincula este tipo de instalaciones –hay otras por el país– a la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, que comenzó a construirlas en el siglo XIX. La de Serín, desde su catalogación, luce ya muy desmejorada: ha sido víctima del vandalismo, con pintadas por todos sus laterales, y en su cubierta crece la vegetación. Hace pocas semanas, los propios vecinos habían señalado en este periódico la necesidad de adecuar esta instalación para cumplir con su condición de bien protegido. Y ayer, por un lío administrativo aún por resolver, este bien patrimonial casi desaparece.

