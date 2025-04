Usuarios de Lequerica y Poniente avalan mejorar el paseo, pero sin "retrasos"

A la espera de que el Ayuntamiento de Gijón solvente sus discrepancias con el Puerto sobre la concesión de los terrenos de Naval Gijón, los gijoneses y visitantes siguen disfrutando de sus paseos por el muelle y la playa de Poniente. Tildan de "ambicioso", en este sentido, el plan del Puerto de mejorar toda esta franja marítima al oeste –y que el Ayuntamiento le insta ahora a abordar en una comisión mixta con el Consistorio pero sin incluir el paseo del futuro Naval Azul–, pero no acaban de imaginarse un futuro muy distinto al actual. Esperan, en cualquier caso, que ante una hipotética obra se garantice una ejecución por fases para no entorpecer el paso.

El adjetivo de "ambicioso" lo pronunciaba ayer Alejandro Pérez desde un banco de la calle Claudio Alvargonzález. "Mientras respeten que la gente pueda seguir paseando, no veo que haya ningún inconveniente", asegura el joven. "Todo lo que sea mejorar no tiene por qué ser para mal. No tengo ningún problema con ello. Otra cosa es que sea un proyecto muy ambicioso o que se vaya a destinar demasiado presupuesto", añade. Desde su punto de vista, la zona del puerto deportivo es un gran atractivo ya hoy, "la gente sigue viniendo, paseando y se disfruta", algo que no está ocurriendo con los terrenos donde se suele celebrar la Semana Negra, "dejados durante el resto del año"..

De la misma forma, Pablo Requejo ve con buenos ojos la intención de sanear el paseo: "La idea, de base, está bien. Una reforma para dejarlo todo al mismo nivel es necesaria, aunque todavía no sabemos nada del proyecto". Más dudas tiene su madre, María de los Ángeles Requejo, que resalta que puede ser una buena iniciativa "para el turismo y los habitantes", pero que "igual hay cosas en Gijón que son más importantes para arreglar". Amada Quintana, ella ya desde Poniente, también mantiene cierta precaución. "En sí está bien, lo que no tengo tanta seguridad es que se vaya a ver cumplido y que lo veamos. Es un proyecto ambicioso y hemos visto que cosas que no lo han sido tanto no se han llegado a cumplir, al igual que otras que llevamos años oyendo que se van a hacer y al final no llegan", cuenta. Pone ejemplos: "Ya pasé por el metrotrén, vivo al lado de Carlos Marx y llevamos años escuchando que lo van a tirar. Tengo fe, pero me gustaría ver un poco más de acción".

Aníbal Rodríguez es otro habitual a los paseos por el muelle y Poniente e insta a Ayuntamiento y Puerto a ponerse de acuerdo y alejar el tráfico: "Tenemos que ir avanzando hacia una ciudad más limpia y con menos ruidos". Como vecino de la zona oeste, Tino Sánchez confía en que ambas administraciones lleguen a un acuerdo "para bien" y con el que se puedan aprovechar las obras para crear espacios públicos. "Tampoco se necesita una obra muy grande, simplemente reformar los espacios que están más olvidados. Como toda la zona de viviendas por donde El Natahoyo, que están muy deterioradas. Espero que ayude a mejorar la zona", señala. ◼

