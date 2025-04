Cote, con Roces y Gijón en el alma: "Aunque parezca que soy más importante, soy un tío normal"

"Más no puedo pedir", dice José Ángel Valdés, "Cote", frente al mural dedicado a su figura en su querido barrio de Roces, donde se crio y creció. Un lugar que le "caló muy dentro", reivindica el jugador del Sporting, que hace unas semanas anunció su retirada de los terrenos de juego al final de esta temporada. Al cúmulo de emociones propio de dar ese paso a un lado, se sumó el pasado viernes el "orgullo" que siente tras su nombramiento como Hijo Predilecto de la ciudad. "Todos los que han compartido equipo y vestuario con José Ángel destacan, por encima de todo, su nobleza", se apuntaba en la argumentación de motivos para la distinción, impulsada por IU.

El galardón llega en un momento clave a nivel deportivo para Cote y su Sporting tras la vital victoria en Elda. "Necesitábamos ganar, era un partido muy importante para la historia del club", asegura el lateral, que no esconde que "vamos a sufrir seguro" en lo que resta de liga. Sobre el reconocimiento que le brinda su Gijón del alma, Cote hace gala de su habitual humildad. "Estoy muy feliz y contento, no sé si me lo merezco", confiesa José Ángel Valdés, agradecido con "todos los que apoyaron la iniciativa" y "con la gente del fútbol y los gijoneses". "Siempre me trataron con cariño, estoy muy a gusto en esta ciudad", afirma Cote, aún digiriendo su nombramiento. "Me choca porque aunque parezca que soy más importante, soy un tío normal", subraya el futbolista, nacido en 1989.

Cote, de niño, en casa, con una camiseta de la Escuela de Mareo. / LNE

"Roces lo es todo y la alegría es doble porque no suele ocurrir que alguien de barrios más humildes consiga un reconocimiento así", cuenta Cote, que señala que "tengo mi forma de ser porque este barrio es así". "Los vecinos son muy campechanos, nos conocemos todos y siempre tratan de ayudar a la gente de fuera", comenta el gijonés, que se deshace en elogios hacia su ciudad. "Gijón es donde mejor me desenvuelvo, la llevo muy dentro y es muy importante para mí", admite Cote, que, por su carrera, ha tenido que vivir muchos años lejos de Gijón. "Al principio echaba de menos a la familia y a los amigos y cuando te vas es duro", remarca Cote, que en Gijón está "como en casa".

Y así lo sintió cuando retornó al Sporting en 2022. "Lo recuerdo con mucha alegría, tenía ganas de volver y ayudar al equipo que me lo dio todo y volver a casa siempre es bonito", rememora José Ángel Valdés. Asevera Cote que a veces es "muy nostálgico". Cuando echa la vista atrás, se le vienen a la cabeza, por ejemplo, los ratos "jugando al balón con amigos por estos prados", sostiene el Hijo Predilecto de este año, que también evoca aquellos paseos por La Arena cuando era un chaval. "Se echa en falta todo eso, pero son etapas de la vida", reflexiona Cote, que siente una debilidad por distintos sitios de la ciudad, como el Muro de San Lorenzo, Cimavilla, la Ruta de los Vinos o Begoña, por donde pasea de vez en cuando con su mujer Sara y su hijo Nel. Ahora bien, Roces está en lo más alto en la lista. "Es donde más puedo ser yo y donde más feliz me encuentro", declara el capitán rojiblanco sobre su barrio.

Cote, en 2022, de pregonero en las fiestas de Roces. / LNE

"Gijón es abierta tanto entre nosotros como con la gente de fuera y es para sentirse muy orgulloso", proclama Cote, que dedica la distinción a su familia. "Gracias a ellos también tengo esta forma de ser y es para no olvidarlo nunca", indica José Ángel Valdés, que difícilmente olvidará estas últimas semanas, en las que el Sporting –y su afición– y Gijón se han volcado para rendir tributo a una trayectoria en la que, como refleja la exposición de motivos para la distinción "hablaba de la ciudad con pasión allá donde el fútbol le llevara". Y así lo hizo durante una carrera larga, pero siempre con Gijón y su Roces en el alma.