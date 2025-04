Nuevo Roces carga contra el retraso de las obras del colegio: "Es otro golpe"

"Fatal, ¿cómo lo vamos a recibir?", decía ayer Graciela Buzón, presidenta de la asociación vecinal de Nuevo Roces, sobre el retraso de cinco meses que experimentarán las obras del futuro colegio del barrio, cuyo plazo de ejecución se ha ampliado hasta febrero de 2026, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, cuando la previsión inicial era que culminaran en octubre. Buzón califica esta demora como "otro golpe" a las ilusiones de unos vecinos que reclaman desde hace años la llegada de un centro educativo que dé servicio a los muchos niños que residen en Nuevo Roces. "Es un jarro de agua fría", subrayó Miguel Bernardo, vicepresidente del colectivo vecinal.

La constructora, Citanias, solicitó en su momento un mayor margen para acometer el proyecto, impulsado por el Principado y presupuestado en 16,52 millones de euros, por dificultades técnicas derivadas de las condiciones del terreno, ubicado en la calle Benito Otero Martínez, y por demoras en algunas autorizaciones. La idea respecto a la inauguración del colegio, no obstante, es la misma: que el centro entre en funcionamiento para el curso 2026-2027, meses después de la conclusión de los trabajos. "Esperamos que se cumpla, que eso es lo que importa", indicó Graciela Buzón, que puso también sobre la mesa que, tras la obra, todavía faltará implementar el mobiliario y seleccionar al personal. Miguel Bernardo, el antecesor de Graciela Buzón, tildó como "muy negativo" el atraso en la finalización del proyecto, diseñado por el arquitecto Jovino Martínez Sierra y que contempla un colegio con 9 aulas de Educación Infantil y 18 de Primaria. "Parece imposible que una obra acabe a tiempo", ironizó Bernardo, que apuntó que "estamos acostumbrados en Nuevo Roces a que las cosas no se hagan como estaban planificadas", explicó Bernardo.

La reivindicación de un colegio viene de lejos, "desde que empezamos a habitar el barrio", recalcó Bernardo, que ni mucho menos se conforma. "Ya deberíamos ir pensando en el instituto", afirmó el vicepresidente, que afeó que desde el Principado no se les comunicara las novedades del proceso. "El retraso tendrá justificación, pero no se nos dijo nada y la verdad es mejor que el silencio", aseveró. En Nuevo Roces, además, aguardan el fin de las obras del consultorio periférico de salud, previsto para verano. "Hasta que esos equipamientos no estén en funcionamiento, esto será un barrio dormitorio", manifestó ayer Miguel Bernardo.

Por otro lado, ayer el concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, se reunió ayer con la asociación vecinal de Nuevo Roces para abordar otra de las históricas peticiones del barrio, un centro municipal integrado. Los vecinos reclamaron que en los próximos presupuestos haya una partida para tal fin. Junquera transmitió que se realizará un informe para dar el primer paso "que traduzca las necesidades que nos trasladan los vecinos a metros de espacio" y que se remitirá a la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales para la valoración técnica y económica del plan y su viabilidad.

