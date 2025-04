¿Huelga inminente en la recogida de basura de Gijón? Emulsa rechaza aplicar nuevas subidas salariales por antigüedad

El desenlace del conflicto laboral en la Empresa Municipal de Medio Ambiente (Emulsa), que puede derivar en una huelga intermitente este verano en la compañía que se encarga de la recogida de basuras y la limpieza urbana, está pendiente de las reuniones para negociar el próximo convenio colectivo, con posturas muy alejadas. Uno de los asuntos más espinosos que pondrá la dirección sobre la mesa es dejar de aplicar nuevos incrementos salariales por antigüedad a los trabajadores, algo para lo que se va a apoyar en el informe interno en el que señala que ese incremento anual del 2% del salario base, hasta alcanzar un máximo del 40%, incumple supuestamente las restricciones de aumentos salariales para los empleados públicos que se establecen en los Presupuestos Generales del Estado, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA.

La próxima reunión para negociar el convenio colectivo tendrá lugar el miércoles de la semana que viene y la misma será crucial para atisbar si el choque es inevitable y la empresa pública se encamina a una primera jornada de huelga el día de San Juan, o si hay visos de que se pueda reconducir la situación hacia un entendimiento. Ayer ya tuvo lugar una reunión entre comité y dirección de la empresa, pero por asuntos que no están en el foco del conflicto. Uno de ellos, es la decisión de la empresa de convocar este año de nuevo un proceso selectivo para las bolsas de empleo de sustituciones, de las que ir tirando para las contrataciones temporales de personal de limpieza y recogida de basura y otra para personal de jardinería. El comité pidió ayer a la dirección de la empresa que prorrogue estas bolsas, con 400 y 150 personas al considerar que se constituyeron hace poco tiempo, pero la empresa está más por la labor de dar los pasos para un nuevo proceso selectivo antes de que concluya este año, debido a las numerosas renuncias a incorporarse que se han estado produciendo en esas bolsas. A la última convocatoria pública para crear esas bolsas de empleo, se presentaron unos 2.000 aspirantes.

Los asuntos abordados en la reunión de ayer, en todo caso, no son casus belli, según las fuentes consultadas. Otra cosa es lo que se va tratar el miércoles de la próxima semana en la reunión de negociación del convenio colectivo.

En cuanto al planteamiento de la dirección de congelar el plus de antigüedad, respetando como derechos adquiridos los incrementos del mismo que se hayan producido hasta la fecha, pero evitando nuevos incrementos por antigüedad, desde la dirección de Emulsa no se descarta que el asunto pueda acabar dilucidándose judicialmente, si no hay acuerdo entre las partes. El planteamiento es que los Presupuestos Generales del Estado establecen cada año un incremento en los sueldos de los empleados públicos, que se aplica a los trabajadores de Emulsa, y que además ven incrementados sus salarios base en ese 2% anual por antigüedad. Fuentes sindicales consideran que cuando se está poniendo en cuestión las remuneraciones de los trabajadores, eso es un indicio de que se intenta preparar la privatización de la empresa, escenario este último que niega la dirección, que añade que Emulsa ha incrementado su plantilla este año en 44 empleados.

En todo caso, los sindicatos no están dispuestos a aceptar la pérdida de lo que consideran derechos adquiridos para la plantilla, declinando concretar cuáles les ha puesto hasta la fecha sobre la mesa la dirección de la empresa. Además, desde la parte social también consideran que Emulsa está dando un paso para privatizar servicios con la subcontratación durante varios meses de algunos trabajadores para reforzar el servicio de desratización y el de lavado de contenedores, algo que la empresa justifica en la falta de personal propio dispuesto a aceptar esos puestos.

Los sindicatos sostienen que la dirección de la empresa no tiene voluntad de entendimiento, mientras que los gestores de la empresa municipal apuntan que desde noviembre de 2023 ya se han celebrado 16 reuniones de la Comisión Negociadora del Convenio, de las varias decenas de reuniones que en total ha mantenido ya con la parte social. La dirección también atribuye la tensión laboral en la empresa a causas espurias, al atribuir a varios sindicatos una motivación política, considerándolos correa de transmisión del PSOE. La visión sindical es opuesta y pese a que ha habido numerosos encuentros, desde el comité se sostiene que "uno de los problemas que no hay diálogo en la negociación del convenio", pese a que haya habido reuniones, apuntan fuentes sindicales.

Así las cosas, los ánimos entre la plantilla están tensos y en función del resultado de la reunión de negociación del convenio de la próxima semana el comité valorará la convocatoria de una asamblea de trabajadores para plantear, llegado el caso, la convocatoria de paros. Unos paros que tendrían carácter intermitente y en fechas señaladas de la temporada alta turística, en el verano.

De momento, los sindicatos de Emulsa también están intentando articular un frente común con otras empresas públicas. En ese sentido, mañana miércoles está prevista una reunión entre los comités de Emulsa, Emtusa y la EMA en una sala del Centro Municipal Integrado Gijón Sur, a la que podrían unirse representantes sindicales de otras empresas públicas. La convocatoria conjunta de una manifestación o algún otro tipo de movilización es uno de los asuntos que pueden estar sobre el tapete.

Mientras en el comité de empresa de Emulsa se está produciendo una respuesta unitaria por parte de los siete sindicatos con presencia en su comité de empresa, en el caso de Emtusa y de la EMA no está claro que todas las centrales estén dispuestas a implicarse en el conflicto o que lo estén hasta el mismo punto.

