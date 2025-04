Iván Abella, el analista que vive en Gijón que ha hecho un récord absoluto en El Cazador: "Felicidades y 15.000 euros"

Iván Abella Villar, vecino de Gijón, nacido hace 50 años en Mieres y que trabaja en Oviedo, culminó en la noche de ayer la segunda racha más larga de participación en la historia del concurso televisivo "Cifras y letras", con 17 programas consecutivos. En 16 de ellos pasó a la prueba final para intentar llevarse un bote que ya alcanza los 197.000 euros. En tres ocasiones se quedó a solo dos pasos de conseguirlo. No pudo ser y ayer cayó eliminado por un solo punto frente a su contrincante. Eso sí, llevándose un pellizco de 12.400 euros para casa.

Su larga presencia en la pequeña pantalla le ha granjeado cierta popularidad. "Desde que empezaron a emitirlo, hay veces que me paraba hasta gente que no conocía de nada, desde un conductor de autobús hasta una familia que me paró por la calle", al reconocerlo, dice tras su paso por un programa en el que la rapidez en el cálculo numérico y para descifrar palabras es clave.

Pero esta no ha sido la única gesta de Abella, que trabaja como analista de datos en un conocido banco.

En 2002, participó en El Cazador y dejó boquiabierto a todos con su increíble participación. Hizo un tiempo récord en respuestas acertadas acumulando de una tacada la espectacular cifra de 15.000 euros. Algo que dejaba boquiabierto a Rodrigo Vázquez, conductor del programa y que le valía la felicitación de la Gobernanta en el momento de comenzar la caza.

