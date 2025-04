Iván, el matemático asturiano que ha hecho historia en "Cifras y letras", desvela su futuro: "El tipo de concurso que me gusta"

El matemático asturiano Iván Abella Villar, vecino de Gijón, nacido hace 50 años en Mieres y que trabaja en Oviedo, culminó en la noche de ayer la segunda racha más larga de participación en la historia del concurso televisivo "Cifras y letras", con 17 programas consecutivos. En 16 de ellos pasó a la prueba final para intentar llevarse un bote que ya alcanza los 197.000 euros. En tres ocasiones se quedó a solo dos pasos de conseguirlo. No pudo ser y ayer cayó eliminado por un solo punto frente a su contrincante. Eso sí, llevándose un pellizco de 12.400 euros para casa.

Su larga presencia en la pequeña pantalla le ha granjeado cierta popularidad. "Desde que empezaron a emitirlo, hay veces que me paraba hasta gente que no conocía de nada, desde un conductor de autobús hasta una familia que me paró por la calle", al reconocerlo, dice tras su paso por un programa en el que la rapidez en el cálculo numérico y para descifrar palabras es clave.

Algunas de las pruebas de "Cifras y letras" se pueden "entrenar" con programas on-line, añade, pero no las más complicadas, en las que es fundamental anticiparse al otro concursante.

Esta fue su tercera participación en un programa. En 2004 ya lo hizo en "Pasapalabra" y hace dos años y medio animado por un amigo ovetense participó en "El Cazador", donde consiguió ganar otros 8.000 euros. "En el futuro me gustaría ir a ‘Saber y Ganar’, porque es el tipo de concurso que me gusta", apunta.