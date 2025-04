Al Juzgado el sistema de fichaje de horarios del equipo de socorristas

A las 9 de esta mañana arrancan en la piscina municipal de El Llano las pruebas para la selección de los integrantes de la bolsa de empleo para lancheros del equipo de salvamento de playas. Mañana pasarán por allí los candidatos a socorristas acuáticos y el día 30 en las instalaciones de la UNED se darán cita los supervivientes de ambos procesos selectivos con los candidatos a auxiliares. Son 86 candidatos a socorristas acuáticos, 51 a auxiliares y 33 a lancheros. Toda la tramitación se ha desarrollado por la vía de urgencia para que el equipo esté diseñado cuando llegue la temporada de baños, que de forma puntual ya tendría servicio en algunos arenales en mayo.

Este proceso se desarrolla en un escenario de denuncias y demandas sindicales alrededor del equipo de salvamento impulsado desde Usipa. La Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias considera una vulneración de los derechos del personal de salvamento que no se les haya comunicado aún su calendario laboral y "más grave aún al vulnerar la legislación vigente" que carezcan de un sistema de control de horarios.

"El control se realiza con un sistema de firmas que no se ajusta a derecho y no permite controlar adecuadamente los excesos de jornada ni las contingencias que pudieran surgir. Es el único colectivo dentro del personal laboral que no tienen un control horario eficaz, eficiente y legal", se indica desde Usipa que ya ha llevado el asunto a Inspección de Trabajo y a los tribunales.

En cuanto a la falta de calendario laboral, Usipa denuncia la falta de una definición clara de que arenales van a tener equipo de salvamento en mayo, y durante que días. Cierto es que suele ser festivos y fines de semana, pero también que en esta ocasión el festivo de uno de mayo cae en jueves con lo que sería previsible que, si hace buen tiempo, el viernes fuera día de afluencia a la playa. Para Usipa que no haya aún un calendario claro es consecuencia de una mala gestión desde el gobierno local, un incumplimiento con el personal de salvamento y un problema para la ciudadanía. "Y el calendario laboral del personal que trabaje en las playas debe ser negociado con la representación sindical, cosa que a día de hoy no se ha hecho", se censura desde Usipa.

