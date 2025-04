Adela Gabarri, una mujer "de respeto" y "gran matriarca"

Gijón rindió homenaje ayer a una mujer "gitana, libre y feminista", en palabras de la propia protagonista. Así la definió también la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, durante el acto institucional que la corporación dedicó a Adela Gabarri Jiménez, presidenta de la Asociación Gitana de Gijón, con motivo del 600.º aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península, en 1425. Gabarri optó por una intervención basada más en las emociones que en los discursos. "El ser gitana es lo que más amo", afirmó. La activista reivindicó su identidad y expresó que, además de la bandera gitana, también hace suya la asturiana, ya que es "muy feliz" en la región. "El encuentro entre Adela y Gijón no fue una casualidad, sino una causalidad; ambas se necesitaban", destacó la regidora, que ensalzó la trayectoria de la activista como una "mujer de respeto y gran matriarca".

"Me he dado cuenta de que mi abuela Rosario ya era feminista, y he seguido su ejemplo", declaró, como anécdota, la líder social, que se mostró orgullosa de una trayectoria vital marcada por la lucha y la superación de barreras. En ese camino, dijo, el feminismo le ha proporcionado "alas para volar". "Hago lo que quiero y voy a donde yo quiero", añadió. A continuación, explicó que, para ella, el feminismo representa "igualdad de oportunidades y de derechos para todas las personas".

Gabarri también denunció los prejuicios que aún pesan sobre el colectivo gitano. "Si no me conoces –recalcó– no me debes juzgar", manifestó, y recordó que "en todos lados hay buenos y malos", aludiendo a los estigmas que desde hace tanto tiempo afectan a su comunidad.

Defensora de los más vulnerables desde inicios del siglo XXI, en concreto desde el año 2000, cuando comenzó a través de la Fundación Secretariado Gitano, Gabarri aprovechó el acto celebrado en el salón de recepciones del Ayuntamiento para reclamar atención urgente a las necesidades sociales del pueblo gitano. "Ahora mismo hay aquí seis familias que sangran y no tienen un techo, que duermen en una furgoneta, que se sepa", advirtió, reclamando implícitamente en sus palabras soluciones habitacionales para estos casos.

La Alcaldesa, por su parte, dedicó palabras de reconocimiento tanto a la etnia como a la homenajeada. Destacó la "profunda huella cultural, social y lingüística" que el colectivo ha dejado en la sociedad a lo largo de seis siglos, y definió a Gabarri como una mujer "muy querida en Gijón", cuyo trabajo ha sido "fundamental" en la defensa de los derechos de la comunidad gitana, y en especial de sus mujeres. También puso en valor su labor a la hora de "unir" las diferencias culturales en un "espacio común de respeto y convivencia".

La igualdad, "todavía lejana"

Moriyón señaló que, aunque se han producido avances legales, "la igualdad real todavía está lejos", e hizo un llamamiento a luchar contra el antigitanismo desde el ámbito educativo. La regidora, también, entregó a Gabarri una estatuilla de Las Letronas, con una placa en la que se puede leer: "En reconocimiento a su defensa de los derechos del pueblo gitano y su trabajo por las mujeres".

El acto concluyó con una lectura poética de Aitana Jiménez Motos, dedicada a la fuerza y resiliencia del pueblo gitano, y con la actuación del guitarrista David Hernández, acompañada de palmas y del baile espontáneo de la propia Gabarri, en un cierre que evocó la vitalidad de una identidad que la feminista celebra incluso en la adversidad.