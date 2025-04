El conflicto en Emulsa provoca división sindical en las empresas municipales

Varias secciones sindicales de Emtusa y de la EMA han declinado acudir a la reunión de comités de empresa de las principales compañías municipales, que ha sido convocada para hoy por el comité de empresa de Emulsa, que trata así de buscar apoyos en el conflicto con la dirección de la empresa por la negociación del convenio colectivo y la subcontratación de labores de refuerzo en los servicios de desratización y lavado de contenedores, ante lo que el comité contempla convocar paros intermitentes en Emulsa este verano. Salvo cambio de última hora, especialmente significativa será la ausencia hoy de representantes sindicales de Comisiones Obreras (CC OO), central que está pendiente de una reunión de la ejecutiva de su Unión Comarcal (podría tener lugar el día 6 de mayo) para adoptar una toma de posición tras escuchar previamente a sus representantes en Emulsa, donde este sindicato ostenta la presidencia del comité de empresa.

En el caso de Emtusa, los representantes de CC OO trasladaron al resto del comité que antes de decidir si iban a participar o no en la plataforma que se promueve desde Emulsa, tenían que consultar con la Unión Comarcal de CC OO. Hecho esto la respuesta fue no. "Nuestras referencias son la Unión Comarcal y la Federación de Asuntos a la Ciudadanía", señala Pedro Roldán, portavoz de CC OO en Emtusa y añade que si hay cuestiones que afectan a más de una empresa municipal deben abordarse a nivel de uniones comarcales, no de "estructuras y plataformas ajenas que no nos vinculan". Agrega que al encuentro de hoy acudirán "grupos que forman parte del comité de empresa de Emtusa, pero no el comité como tal". La de CC OO no será la única ausencia. Tampoco está previsto que acuda el representante del sindicato SAI.

Roldán expresó "nuestro máximo apoyo a los compañeros de Emulsa y el apoyo total a sus reivindicaciones" y quiso matizar que aunque hablaron con la Unión Comarcal, la decisión de no acudir hoy "la adoptamos nosotros".

Si en Emtusa pueden faltar al menos dos de sus 7 secciones sindicales, en el caso de la EMA no está claro si acudirá al encuentra algún representante más que los de UGT y CSI, que ya vienen participando en la plataforma que formaron distintas secciones sindicales de empresas municipales a finales del año pasado. En el caso de CC OO, tampoco parece probable que acudan, si bien las fuentes consultadas apuntan que en su día el comité de la EMA mandó un escrito al de Emulsa poniéndose a su disposición y que podría entenderse que está representado ese órgano con la mera asistencia del presidente y el secretario del comité de la EMA, de UGT y CSIF. En todo caso, los representantes sindicales en Emtusa y la EMA que acudirán hoy a la reunión convocada por el comité de Emulsa lo harán con el ánimo de "escuchar", sin que eso implique que estén por la labor de promover movilizaciones conjuntas.

Donde sí hay cierre de filas sindical es en la empresa municipal de medioambiente. Frente a los planes de la dirección Emulsa de plantear la congelación del plus de antigüedad en base a la supuesta colisión de este plus con la Ley de Presupuestos del Estado, desde el comité se recordó ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ya se pronunció sobre el plus de antigüedad en una sentencia de 2019, después de que la empresa modificara a la baja ese plus manteniendo los derechos adquiridos, sentencia que dio la razón a los trabajadores. El cambio que tumbó el TSJA fue el intento de la homologación para los trabajadores de nuevo ingreso en la empresa del régimen de antigüedad con los empleados del sector público conforme a lo previsto en la Ley de Presupuestos del Estado.

Por otra parte, el sindicato CT tendrá que cambiar a uno de sus delegados de prevención en Emulsa después de que el juzgado de lo social número 2 desestimara la demanda que esta central interpuso contra la decisión de la mayoría del comité de destituirlo. "Este es un asunto puntual; ahora todo el comité está unido y estamos a lo que estamos", señalaron ayer desde una de las centrales que promovieron la destitución de este delegado de prevención. Por su parte, CT hizo público un comunicado denunciando que la jefa de recursos humanos de la empresa les ha advertido con acciones legales por "una publicación sindical crítica con su gestión" en redes sociales.