Afronta siete años de prisión por intentar agredir sexualmente a su sobrina en Gijón

Un problema familiar que ha acabado con un hombre acusado de tocar de forma libidinosa a su sobrina. El acusado se enfrenta a la petición de siete años de prisión por un supuesto delito de tentativa de agresión sexual contra su sobrina, menor de edad. La presunta agresión se comenzó a juzgar ayer en la sección octava de la Audiencia Provincial, pero la ausencia de una de las testigos claves ha provocado un aplazamiento en la vista oral. A la espera de un nuevo señalamiento, la Fiscalía y la defensa particular reclaman la misma pena de cárcel y sin responsabilidad civil.

Los hechos ocurrieron en julio de 2023, pero los conflictos de convivencia se remontan al mes de mayo, cuando la denunciante se trasladó desde Uruguay, donde residía con sus padres, a Gijón para vivir con su abuela. Los motivos del cambio son unas agresiones por parte de su padre, similares a la que ha denunciado recientemente. Hasta el mes de junio ambas vivieron juntas, pero los problemas de disciplina, según argumenta la propia abuela, provocaron una mudanza a casa de su tío. Según señala, la menor de edad no aceptaba el horario impuesto en el hogar, escapándose por las noches.

En la nueva casa se generaron los mismos problemas que había en la anterior residencia familiar. El 19 de julio, el día de autos, se produjo una fuerte discusión en la que el acusado le reclamó un cambio de estilo de vida y seguir sus normas. Sobre las 1.30 horas, se volvió a producir otro encontronazo al ver que la menor no se había ido a dormir. En esta ocasión, fue el hombre el que se retiró al salón para descansar. Su sobrina fue a disculparse por lo ocurrido y como relató ella, en un momento dado su tío le tocó la pierna, subiendo la mano lentamente hasta las partes íntimas pero sin llegar a ocurrir nada más.

Asustada, se fue corriendo a su habitación donde llamó a su hermana mayor y a una amiga para contarles lo ocurrido. Posteriormente, abandonó la casa bajo el aviso de su tío de que si se iba no volvería a vivir allí. Sin saber donde está la menor, intentó contactar con ella mediante mensajes que no obtuvieron respuesta. La joven terminó durmiendo en casa de su hermana, que la llevó al día siguiente a contarle la presunta agresión a su abuela. Como relató en la primera vista del juicio, le sorprendió el cambio de postura de la presunta víctima, asegurando que no había ocurrido nada grave y que la discusión le recordó a lo que había sufrido con su padre en Uruguay.

El 10 de agosto acordó reunirse con su tío y volvió a quitarle hierro al asunto, buscando la reconciliación. No es hasta mediados de septiembre cuando la abuela recibe una llamada de Servicios Sociales en la que le informan que su nieta junto a una amiga se había presentado alegando una presunta agresión sexual por parte de su tío. Precisamente, la ausencia de la psicóloga clínica, la primera persona fuera del entorno familiar que conoció los hechos, ha provocado el aplazamiento del juicio que espera una nueva fecha para resolver por vía jurídica este conflicto familiar. ◼