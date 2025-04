El LEV Festival ofrecerá en Gijón 23 proyectos de 14 nacionalidades

Ocho localizaciones y 23 proyectos de 14 nacionalidades resumen, de forma muy sintetizada, la 19.ª edición del LEV Festival (Laboratorio de Electrónica Visual), que se celebrará en Gijón del 1 al 4 de mayo con conciertos, performances audiovisuales, experiencias inmersivas y realidades expandidas que ofrecerán un variado panorama del mundo de la creación sonora y visual. "El enfoque este año se inscribe en el actual contexto de transformación social y tecnológica en la que la identidad humana se está redefiniendo", reivindicó ayer Cristina de Silva, codirectora del LEV, en la presentación del certamen, que tuvo lugar en la Escuela de Comercio.

Los artistas reflexionarán sobre temas como "el control digital, la desinformación, la fragilidad de la memoria o la ancestralidad ‘queer’", detalló Cristina de Silva. En el teatro de la Laboral estará, con el espectáculo "Ultratonics", el compositor japonés Ryoji Ikeda, el cabeza de cartel de esta edición y "un maestro que juega con precisión matemática aunando los sonidos con la luz", ponderó de Silva. También actuará Ash Fure con "Animal", trabajo que "desdibuja los límites entre música, arquitectura y performance", comentó Cristina de Silva. Por la Laboral pasarán, entre otros, "Katarina Gryvul & Alex Guevara con "SPOMYN" –su estreno en España–, "Pinch & Lorem" con "A Red Rabbit" o Amelie Duchow con "LOGOS MATER", composición basada en aportaciones vocales. Habrá, además, una colaboración con la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado, pues algunos alumnos participarán en la ópera "¡Gasp!", de Colin Self, y el dúo "YESSi PERSE" ofrecerá una crítica sonora al poder de las grandes corporaciones tecnológicas en "Fairytales of Eternal Economic Growth".

Laboral Centro de Arte acogerá espectáculos sensoriales de "Amnesia Scanner & Freeka Tet", "BABii", "Iglooghost", "Mun Sing" o "Cortical". Mientras, en el Muséu del Pueblu d’Asturies estarán la uruguaya Lila Tirando a Violeta, el keniano Kabeaushé o el asturiano Jailed Jaime, que presentará "Hyperdrive". Al Jardín Botánico Atlántico regresan los conciertos a través de auriculares inalámbricos, en los que Dylan Henner y Mizu compartirán sus paisajes sonoros. Asimismo, el LEV programa distintas actividades para facilitar que el gran público "se acerque a la creación digital, ámbito que muchas veces peca de frío", afirmó Cristina de Silva. El Antiguo Instituto albergará la instalación audiovisual "Immersion", del británico Robbie Cooper. En la Colegiata de San Juan Bautista estará el taiwanés Ivan Liu con "Echoes of the Land", obra interactiva que investiga la conexión entre actividad humana y fenómenos naturales.

La cooperación con el proyecto Arenas Movedizas se plasma en una propuesta de realidad virtual de Gwenael François y otra de realidad mixta de "May Abdalla & Barry Gene Murphy" en la Escuela de Comercio. En la plaza del Parchís estará "Guillaumit" con la intervención urbana "Blocksmog". Por otro lado, Jaime Tellado impartirá el taller "Ritmo y rima" para indagar en el proceso creativo de una canción de rap. Como "bonus track", en el Pozo Santa Bárbara de Mieres estará hasta el 13 de julio la instalación "SPECULUM", del colectivo "SMACK", que reinterpreta "El jardín de las delicias" de El Bosco desde una mirada contemporánea.

Una cita "de referencia"

"Es un festival de referencia en la música electrónica en Asturias, en España, con proyección internacional y pionero en su campo", alabó Antón García, director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística. Oliver Suárez, presidente de Divertia, subrayó que el LEV Festival "convierte, año tras año, a Gijón en el epicentro de la creatividad audiovisual y electrónica" y brinda al público una "alternativa de ocio diferente" con "artistas de primer nivel".

Ryoji Ikeda, Ivan Liu y varios proyectos de realidades extendidas

