"Deberíamos tener un centro municipal que dé servicio a la zona"

Florencio Martín Álvarez, "Floro" (Pesoz, 1950) lleva desde 2002 como presidente de la asociación vecinal de Laviada y, como poco, le quedan otro par de años más al frente tras revalidar el cargo. No tuvo oposición en forma de candidatura alternativa. Residente en el barrio desde que alcanzó la mayoría de edad, se toma el liderar la entidad como "un entretenimiento y una ocupación". "Me gusta tratar con la gente", asevera Florencio Martín, que reivindica un centro municipal para la zona y paliar la pérdida de aparcamientos acuciada por las obras en Peritos.

Renueva el cargo otra vez. ¿Por qué decidió seguir?

Tengo unos compañeros de directiva muy buenos que trabajan. Yo estoy jubilado y esto, para mí, es como un entretenimiento y una ocupación.

No ha concurrido ninguna otra candidatura.

Preocupa que nadie dé el paso. Para hacer una junta directiva de diez personas incluso cuesta trabajo. Hay gente que nos ayuda pero no quiere meterse en la directiva.

¿Por qué cree que a los jóvenes les cuesta dar tal paso?

Habría que preguntárselo a ellos, pero entiendo que tienen otras ocupaciones y preferencias que una asociación de vecinos. En estas, la mayoría de socios son mayores.

¿De dónde proviene esa dedicación por los demás?

Empecé hace muchísimos años con una peña del Sporting, aunque no tenga nada que ver. También estuve en la ejecutiva del PSOE de Gijón. Entre una cosa y otra me metí aquí y me gustó. Me gusta tratar con la gente, hacer las fiestas del barrio... Vengo por la sede por la mañana y por la tarde y estoy entretenido y atendiendo a los vecinos para trasladar sus problemas a Ayuntamiento, Policía o a quien sea.

¿Se plantea que este pueda ser su último mandato?

Estoy encantado, pero entiendo que tiene que haber renovación como en todos los sitios. Que venga gente nueva, que esté con nosotros un tiempo para rodarse.

¿Cómo ha cambiado Laviada desde que se asentó en el barrio?

Cambió mucho todo Gijón. Tini Areces transformó la ciudad por completo y nosotros, desde la asociación, intentamos transformar Laviada para mejor. Es un barrio que está en el centro pero no tenemos nada.

Prosiga.

Deberíamos tener un centro municipal que dé servicio a la zona. Lo pedíamos en los antiguos juzgados de Prendes Pando.

¿Qué valoración hace del centro de salud?

Es uno de los mejores de Gijón. Trabajamos juntos y hacemos muchas charlas para los vecinos. Precisamente el año pasado, en las fiestas, la coordinadora del centro fue la pregonera.

¿Qué reivindicaciones tienen en Laviada?

Por ejemplo, la ampliación de la zona de juegos en el parque, que hay pocas cosas y cuando salen todos los niños de los colegios... El proyecto está aprobado para hacerlo. También queremos un paso de peatones en la avenida de Portugal que conecte con la pasarela hacia Poniente o que haya más iluminación y limpieza en ciertas calles. Además, parece que nos van a conceder una placa junto al centro de salud en homenaje a Tina Alonso, directiva de la asociación que falleció el año pasado y fue de las que más lucho para traer la radioterapia a Gijón.

Avanzan las obras en Peritos, donde antes había un aparcamiento.

Aquí tenemos un problema muy grande con el aparcamiento. Hay más coches que plazas y como los edificios son viejos no hay muchos garajes y los que hay están saturados.

La asociación vecinal está repleta de actividades.

La tenemos llena todos los días. Hay cursos de la Vocalía de la Mujer, informática, bolillos, pilates, yoga, bailes de salón, parchís...

La sede, eso sí, no tiene ascensor.

La gente que no anda bien o no puede andar, por ejemplo, no pueden dar informática, porque es en la planta de arriba. Por eso pedíamos que nos dejaran un local conveniente en Prendes Pando. Además, aquí hay mucha humedad.