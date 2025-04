"Valle-Inclán es un personaje que no conocemos a fondo"

"Da pena acabar con algo tan bonito y tan bien hecho, y que ha tenido tanta aceptación". Pedro Manuel Ortiz (Casablanca, Marruecos, 1963), conocido artísticamente como Pedro Casablanc, llega mañana a Gijón con la obra "Don Ramón María del Valle-Inclán", que afronta sus tres últimas funciones, tras más de dos años girando por España. Conocido por numerosos papeles en el cine y televisión, analiza esta propuesta que dirige Xavier Albertí y que se verá en Gijón en el teatro Jovellanos (20.30 horas).

¿Cómo es sumergirse en el personaje Valle–Inclán?

He trabajado mucho a Valle-Inclán, he visto bastante su teatro e incluso he dirigido un corto. Siempre se aprende. Hay mucho que leer. Es un autor que no conocemos a fondo, porque las circunstancias de la sociedad actual son otras y no nos permiten enfrascarnos en la literatura potente y comprometida como la de Valle-Inclán y Gómez de la Serna. El espectáculo es un recorrido sobre su vida, hecho por Gómez de la Serna, que lo conocía bien y lo admiraba como autor.

¿Cómo se ve a través de la mirada de Gómez de la Serna?

Lo ve con un monóculo y gafas de admiración absoluta. Y hace de él un personaje grande, en una época en la que había una cierta libertad para estar en desacuerdo con lo que ocurría, no como ahora que estamos en una época de recesión y de involución. Está mal visto ahora oponerse a la corriente. Pero en aquel momento sí que lo hacía Valle-Inclán, que no tenía una definición política clara. Y Gómez de la Serna lo cuenta mucho con mucho humor y simpatía a ese maestro.

Reconocía cuando vino a Avilés hace año y medio que uno de los motivos que le enganchó fue la posibilidad de cantar, su otro sueño y a lo que se hubiera posiblemente dedicado si no fuese actor.

Se lo pedí al director, cuando me comentó que quería hacer un espectáculo conmigo, con música de Granados y Beethoven. Cantar es una asignatura pendiente que tengo y que tiene también el teatro. Es uno de los momentos mágicos para mí de esta obra, cuando surgen las canciones, de una época bohemia, donde no es que se viviera bien, pero había una alegría de vivir y comprometerse contra lo que no se estaba de acuerdo. Pero la Guerra Civil acabó con todo eso y nos fue muchísimo peor.

Habla varios idiomas: árabe, francés o inglés. ¿Lo de cantar y lo de lo hablar otras lenguas son dos barreras que están ahí muy marcadas para los actores, o nota que es algo que va cambiando con los jóvenes del sector?

Tengo el privilegio de que nací fuera de España, en Marruecos. En aquel momento era una colonia francesa, aprendí ese idioma desde muy pequeño. Me ha permitido trabajar allí. El inglés fue un esfuerzo por mí aprenderlo y practicarlo para acceder a otras producciones, como la última de Pedro Almodóvar. El idioma no puede ser una barrera para nada, en el momento que lo puedes trabajar y dominar. Hablar idiomas, al igual que cantar, da mucha libertad, ambos son una máscara que se pone el actor. Los jóvenes, de 20 a 25 años, tienen muy asumido trabajar fuera en inglés, pero hasta ahora ha sido una lacra enorme, porque en España no se permitía el estudio de idiomas y lo arrastramos mucho tiempo.

Suelen darle en cine y televisión muchos papeles de personajes malos y duros. ¿Le llega a cansar?

Durante muchos años tuve ese sambenito de hacer todos los malos de toda índole. Cuando uno se hace mayor los rasgos se van dulcificando y empiezan a caer otros personajes. Pero se ve que la parte oscura la he sabido desarrollar bastante bien, y eso ha gustado. Afortunadamente se me va abriendo el campo a personajes de otra calaña. Pero los malos son los personajes más importantes, son los que tienen algo que hacer y actuar, sea conspirar, huir o traicionar, son personajes de matices.