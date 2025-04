"Los ochenta fueron del rock y los noventa para el tecno"

Los hermanos Ángel y Carlos Beato lanzaron a principios de los noventa la banda de tecno-pop "Viceversa". Ángel es la mitad que aún permanece en esta formación, que ofrecerá hoy en Gijón, en torno a las 22.00 horas en el Gijón Arena (plaza de toros de El Bibio).

Han pasado más de 30 años y ahí sigue, aunque en solitario.

Para ser exacto 33 años. Fuimos dos chavales hermanos de barrio, con un sueño de grabar una canción y que sonara al menos una vez en la radio, y poder ver mi cara en la portada de un disco.

¿La década de los noventa fue privilegiada para la música?

Diría que no. Cada momento es privilegiado. Que se lo digan a "The Beatles" a finales de los sesenta, todo lo que salió en los ochenta, o a principios de este siglo con todos los artistas que han salido. Cada época ha tenido su esplendor y no todos lo pudieron conseguir. Es un mundo difícil de destacar y perdura. No son privilegiados los noventa, sino más bien "Viceversa".

¿Qué tenía de especial el tecno-pop para conectar con el público?

Estaba principalmente "OBK" y unos cuantos más, entre ellos nosotros, en torno al tecno-pop. Veníamos de la movida madrileña, y Cataluña asomó la cabeza con algo distinto. A la gente nos gusta no anclarnos en un estilo. Los ochenta fueron para el rock, y los noventa para el tecno. Significó un cambio de década y música.

El pop, el tecno o el rock se siguen escuchando. ¿El reguetón seguirá funcionando en 30 años?

Quedarán tres contados. Daddy Yankee, Luis Fonsi, Maluma, y alguno más que se pueda color. Pasará como todos los estilos. Nadie sabe lo que sonará en 2050, pero ojalá lo oiga, que esté por ahí todavía.

Viene a Asturias a actuar.

Estoy encantando. Tengo sangre asturiana. Mi padre nació en Olloniego. Y luego pasó toda su infancia y adolescencia en Mieres. No tengo acento, pero lo llevo por bandera esa raíz asturiana. Me tira mucho, al igual que la otra mitad catalana por mi madre.

¿Qué ofrecerá al público en su concierto del Gijón Arena?

Habrá temas reconocibles para todos. Pasaremos un buen rato y recordaremos viejos tiempos. Tendremos tecnostalgia.

¿Los directos son para usted un chute de vitalidad?

Es melancolía y al mismo tiempo alegría. Que después de 33 años, pueda hacer una gira por 40 sitios de toda España como el pasado año, y ahora parece que vaya a ser igual e incluso nos colemos por Sudamérica, pues para mí es un regalo. Porque siempre pienso que es el último año, lo llevo varios diciéndolo, pero ahí sigo en los escenarios.

¿Le cansa que le puedan encasillar con el tema "Tu piel morena"?

Me flipa que en una discoteca la canten chavales de 20 años. En realidad se llama "Ella" la canción, pero ha quedado instaurada como "Tu piel morena". Es como si dice alguien que se cansa de su hijo. Pues nunca me puedo cansar de una canción que compuse en mi habitación y que forma parte tan de mí.