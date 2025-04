"Cuando llegué teníamos medio millón de beneficios, ahora cuatro"

José Ramón Fiaño, cumplió 64 años el pasado viernes. El día anterior estuvo trabajando desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Accedió a la presidencia de Caja Rural de Gijón en marzo de 2022.

¿Cómo van los preparativos para el acto de conmemoración del 60 aniversario de la entidad?

Con mucho trabajo de organización, lo queremos hacer muy bien. El acto se va a hacer en la Universidad Laboral de Gijón el 7 de junio a las 11.00.

¿Cómo ha cambiado en 60 años la Caja Rural de Gijón?

De un sólo empleado en una oficina se ha pasado a 45 empleados en diez oficinas. También es cierto que se llevaba muchos con las oficinas muy viejas y estamos en un proceso –todavía el jueves se aprobó un presupuesto importante en el Consejo– para la reforma de la oficina principal y también hay la idea de ir mejorando las oficinas dos, tres y cuatro. Tenemos en propiedad todas nuestras oficinas, incluyendo el local que acabamos de comprar en la Plazuela de San Miguel, salvo la de Vega-La Camocha, que es de una señora mayor que quiere tener el local en alquiler para complementar su pensión.

¿A cuánto ascienden las inversiones para modernizar las oficinas?

Había un presupuesto inicial de 800.000 euros, pero va a ser significativamente mayor por el aumento de los costes de los materiales de construcción y porque queremos utilizar materiales reciclables en la medida de lo posible.

El año que viene hay elecciones en Caja Rural de Gijón.

Tendrán lugar a mediados de junio, coincidiendo con la asamblea. La asamblea de Caja Rural de Gijón por su nivel de asistencia para mí es algo representativo de Gijón, como lo son Begoña, los toros, la Feria de Muestras o los Fuegos.

¿Se presentará a la reelección?

Supongo que sí. Respeto mucho la decisión de los socios, que son los que mandan en la Caja. En mi primer mandato cumpliré cuatro años en el cargo y el segundo, si me renuevan la confianza, sería un mandato de dos años. Casi seguro que sería mi último, porque no me presentaría a un tercero. Dije que venía a hacer una serie de cambios en la Caja, muchos de ellos ya se están haciendo. Me tocará cuidar a los nietos y andar en bici de montaña que la tengo abandonada. El día que me vaya sólo me llevaré dos cosas del despacho, el libro "Personajes de Gijón" de LA NUEVA ESPAÑA, y un pequeño tricornio.

¿Qué propósitos se han cumplido y cuáles faltan?

Cuando llegué estábamos con medio millón de beneficios, y 2024 lo vamos a cerrar con 4 millones, habiendo sido muy prudentes en el tema de provisionar. Para 2025 y 2026 es muy difícil hacer previsiones a más de tres meses vista por la situación internacional, pero estoy convencido de que 2025 va a seguir siendo un buen ejercicio. También se ha dado a conocer mucho la marca en estos tres años, se hacen más actividades en la Fundación y de hecho nos han concedido el premio "Gijón ciudad abierta". Un 12% de los beneficios de la Caja van a la Fundación. Está pendiente concluir la reforma de todas las oficinas y, comercialmente nos quedan clientes y mercado por coger. El Banco Santander está en un proceso de cierre de oficinas, con lo que tenemos que estar atentos ahí, y también a la OPA del BBVA y el Banco Sabadell, que llevaría al cierre de oficinas en Gijón. La idea es coger posibles oficinas que cierren otros bancos o clientes que trabajan con varios bancos y vengan a nosotros si se unen dos de ellos. También tenemos que crecer en banca electrónica.

Citaba un reconocimiento este año a Caja Rural. El que no pudo ser es el de una medalla de la Villa.

La propuesta era para la medalla de oro. Así se quedó con nosotros. Después me sorprendió, mientras desayunaba y leo LA NUEVA ESPAÑA el día antes de que se vote que se va a conceder a la Cocina Económica. Me parece bien y correcto que se dé a la Cocina Económica. Después se hizo una proposición por parte de partidos políticos de que fuera la medalla de plata y me sorprendió que no la aprobaran. Primero quiero felicitar a todos los premiados, pero la organización se siente un poco traicionada, porque hubo gente que no cumplió su palabra, lo cual no ha sentado bien dentro de la organización.

Prosiga.

Creo que con las otorgadas este año se han desprestigiado las medallas. Es decir, tú puedes dar una medalla de plata una organización benéfica, pero otras no pueden ser así, y si quieres monta unas medallas benéficas y otras de la ciudad. Se da una medalla a la Cocina Económica, otra a los Serenos que nos cuestan 400.000 euros y que reconozco su premio, y también a la Casa Malva, también con su coste. Si aplicamos esta lógica, una persona que sea gijonés y doctor honoris causa por la Universidad de Harvard pues no tendrá derecho a unas medallas que sólo están para temas sociales. Las que se han dado este año han sido un desprestigio para la propia ciudad. Insisto en felicitar a los premiados; no tengo nada en contra de ellos. De hecho colaboramos con regularidad con la Cocina Económica.

¿Quiénes le defraudaron?

Como presidente de la entidad, no debo decirlo.

¿Qué temas tienen ahora entre manos con el campo?

Toño Migoya está a tope con el tema de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que el Principado siempre abre tarde el expediente y nos obliga a realizar mucho trabajo en poco tiempo. Otras comunidades abren los expedientes regulatorios para empezar a cubrir la documentación en febrero, algunas en marzo. En Asturias, hace unos 15 días, como todos los años. No entiendo cómo no se corrige esta situación. Siempre somos la última o penúltima comunidad en poder abrir los expedientes de la PAC. Nosotros llevamos unas 350 explotaciones en cuanto a PAC, ya hay realizadas 147, ganaderías que van desde la mayor PAC de Asturias hasta una ganadería de 20 vacas en Quintes de una señora de 77 años que sigue cotizando de autónoma, aunque creo que este año lo va a dejar porque le insiste su hijo. Además de frisona, llevamos razas autóctonas y cultivos permanentes como el manzano o ayudas para la faba.

n