Los efectos del gran apagón en Gijón: un gabinete de crisis, una "ciudad tranquila" y "sin problemas de seguridad"

Las campanas de la iglesia de San Lorenzo anunciaron pasadas las siete de la tarde el regreso de la luz a Gijón. La ciudad puso así fin a más de ocho horas de caos contenido por el gran apagón que dejó una catarata de problemas y obligó al Ayuntamiento a constituir un gabinete de crisis con la alcaldesa, Carmen Moriyón, y representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al frente, para responder a una incertidumbre que recordó a la de la pandemia. La mayoría de incidentes, eso sí, fueron leves y aunque hubo momentos de nerviosismo, con colas en los pequeños comercios –muchas grandes superficies tuvieron que cerrar– para comprar pilas, velas, cocinas de gas, radios y todo tipo de víveres. también se vieron parques llenos, el muro de San Lorenzo hasta arriba y mucha clientela en terrazas y hasta dentro de los bares a oscuras. "La gente sigue pidiendo como si nada", comentaron algunos hosteleros. Además, tuvo que suspenderse la asamblea del Grupo Covadonga.

El apagón obligó a Gijón a sacar a ochenta efectivos de la Policía Local a la calle. Se tuvo que empalmar el turno de la mañana con el de la tarde. Los agentes regularon con silbato y a mano el tráfico en algunas de las principales avenidas de la mayor ciudad de Asturias, como la de El Llano y Gaspar García Laviana. Los semáforos cayeron pasadas las doce y media y volvieron por zonas pasadas las siete de la tarde. No se reportaron accidentes, aunque sí largas colas a la entrada de la ciudad. Sucedió, por ejemplo en la AS-19, la carretera de Avilés, con una hilera de coches que llegaba hasta casi la central de Aboño. La Guardia Civil y la Policía Nacional, con coches camuflados y sirenas en su techo, también patrullaron.

Los bomberos movilizaron a 18 efectivos y realizaron 30 intervenciones hasta las siete de la tarde. La mayoría de ellas fueron para rescatar a personas atrapadas en su ascensor. Así sucedió, por ejemplo, en un bloque de la calle León XIII, en Ceares, donde un anciano quedó atrapado junto a su perro. A lo largo de toda la jornada, se escucharon las sirenas de los camiones. Pasada las siete de la tarde hubo más incidentes, pero todos sin víctimas ni daños materiales. Sobre las ocho de la tarde tres camiones y varias patrullas de la Policía Nacional acudieron a la calle Fernández Vallín para atajar un incendio en un generador. También hubo un conato de fuego en la calle Aquilino Hurlé, en La Arena.

Colas en las estaciones de tren y autobús

El gabinete de crisis en el Ayuntamiento se constituyó a las dos de la tarde. Moriyón lo lideró junto a representantes de la Policía Local, la Nacional, la Guardia Civil y Protección Civil. Hubo representantes también de las concejalías de Servicios Sociales y Obras Públicas, así como de Emulsa y de la EMA, la empresa de aguas, para ofrecer soluciones en el caso de que el suministro de agua, que nunca llegó a faltar, cesara. Hubo varios encuentros del gabinete, el último, a las siete de la tarde, ya con los portavoces municipales del resto de grupos. Hoy, se volverá a reunir. Además, hubo un dispositivo de seguridad de noche por si fallara de nuevo el suministro. "Gijón ha estado tranquila y no ha habido problemas de seguridad. El Ayuntamiento tiene sus puertas abiertas", aseguró Moriyón.

El apagón se dio pasadas las doce del medio día. A esa hora, muchos actos se suspendieron, entre ellos una rueda de prensa en el Ayuntamiento. Poco a poco, los gijoneses fueron tomando conciencia de lo sucedido. Las noticias dejaron claro que el evento era mucho más importante que el apagón sufrido el año pasado, en verano, por un incendio en un generador. Los teléfonos dejaron de funcionar. Se vivieron entonces momentos de cierto nerviosismo. Hubo colas en la estación de tren de Sanz Crespo. Las pantallas del edificio mostraban cancelados todas las llegadas y salidas. "Voy a ver si me dan un justificante porque viajaba a Madrid y no llego", comentó Alberto Viejo, un estudiante, haciendo una larga cola frente a un mostrador. También hubo mucho movimiento en la estación de buses. Se vendían, con recibo y a boli, billetes para trayectos regionales pero no para los nacionales. No se podía comprobar qué asientos estaban libres. "Tengo el localizador en el móvil, a ver si hay suerte", expresó la zamorana Andrea Macho.

El jaleo llegó también a los comercios. Muchas de las grandes superficies comerciales tuvieron que cerrar. No se podía cobrar los productos. El pequeño comercio se mantuvo activo cobrando en efectivo y fiando a los clientes habituales. Algunos tenderos echaban las cuentas en cuadernillos. Las ferreterías fueron de los comercios más visitados. Lo más solicitado: las cocinas de gas y recargas. "Se acabaron en 20 minutos. Todo el mundo llegó pidiéndolas. Luego lo más solicitado fueron las velas y linternas de pilas", comentó Ángel Muñiz, al frente de una ferretería en la calle Aguado. Por otro lado, las terrazas también lucieron una buena estampa, aunque los hosteleros estuvieron preocupados por la posible pérdida de producto. "A la vieja usanza y a funcionar, no queda otra", contó José Vera, de una cafetería en la calle Pedro Duro.

La salida de un crucero de El Musel se retrasó cuatro horas

El apagón afectó a la operativa de los puertos asturianos en los casos en los que la maquinaria utilizada es eléctrica, pero no sólo. También retrasó cuatro horas la salida del crucero «Spirit of Adventure», con 954 pasajeros. El barco abandonó El Musel pasadas las nueve de la tarde, en lugar de a las cinco, por el retraso en la autorización para su salida debido a los problemas con las comunicaciones.

En El Musel también se vio afectada la terminal de contenedores, con grúas-pórtico eléctricas. También otros estibadores con grúas eléctricas. En Ebhisa, que ayer no tenía barco para descargar, el apagón impidió cargar camiones al no poder pesarlos.

El Puerto de Avilés activó el plan de autoprotección, lo que permitió la actividad en las oficinas centrales, la rula y los faros gracias al uso de generadores.

El corte de suministro ocasionó incidencias de diversa índole en otros puertos del país. En el de Algeciras, las terminales de contenedores tuvieron que interrumpir la actividad. En cambio, las conexiones marítimas para pasajeros y vehículos ligeros con Ceuta y Tánger Med lograron mantener su operativa habitual.Los grupos electrógenos permitieron a muchas terminales portuarias seguir operando.