La situación en Gijón se estabiliza tras el gran apagón: ya han electricidad en todo el concejo

Gijón vuelve poco a poco a la normalidad tras el apagón histórico que dejó sin luz a toda España ayer lunes. De hecho, el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) que se reunió esta mañana, a las nueve, en el salón de recepciones del Ayuntamiento, ya se ha disuelto al recuperarse la electricidad en todo el concejo. En ese gabinete de crisis, convocado de inmediato ayer, se han vuelto a reunir representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Policía Local, Protección Civil y los diferentes servicios tanto municipales como externos. "Tras certificar que se ha estabilizado el suministro eléctrico en todo el concejo, la Alcaldesa, Carmen Moriyón, desactivó el nivel 0 y disolvió el CECOPAL", detallan fuentes municipales.

En el gabinete constituido ayer se reportaron datos por parte de los integrantes a las 15.00 horas, a las 17.00 horas y a las 19.00 horas. En dichos reportes, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado transmitieron "de forma unánime" una situación de tranquilidad en la ciudad, "sin incidencias reseñables en el tráfico ni afecciones a la seguridad ciudadana". Asimismo, el 80 por ciento de las intervenciones estuvieron relacionadas con el rescate de personas encerradas en ascensores y con la labor de facilitar a personas mayores o con movilidad reducida el regreso a sus domicilios. Por su parte, la Empresa Municipal de Aguas (EMA) trabajó para garantizar el suministro de agua durante todo el apagón.

A las 19.00 horas de ayer estaba previsto informar a la ciudadanía del dispositivo de seguridad y apoyo si no se restablecía el suministro con la caída de la noche. Finalmente no fue necesario al comenzar a recuperar la electricidad de manera paulatina en las diferentes zonas del municipio. No obstante, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado mantuvieron los dispositivos pertinentes en previsión de nuevas incidencias. A las 22.30 horas, el Gobierno del Principado de Asturias informó de la recuperación de prácticamente todo el suministro eléctrico y el mantenimiento de la alerta de nivel 2 para garantizar el restablecimiento de la normalidad.

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) se constituyó, presidido por la Alcaldesa, asistido por la Vicesecretaria General y el Director General de Alcaldía, y la siguiente composición: