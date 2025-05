Ivan Liu, en el LEV Festival de Gijón: "Busco que al público le inquiete el medio ambiente"

Dos pantallas de seis metros y una estructura que sirven para proyectar a través de 40 ejemplos la conexión entre la actividad humana y fenómenos naturales como los terremotos. Así es la instalación "Echoes of the Land", la obra del artista e investigador taiwanés Ivan Liu que desde hoy hasta el domingo estará disponible en la Colegiata de San Juan Bautista.

Este es solo uno de los atractivos con los que cuenta la 19.ª edición del LEV Festival (Laboratorio de Electrónica Visual), una cita que ofrecerá conciertos, performances audiovisuales, experiencias inmersivas y realidades expandidas. Con motivo de la jornada previa al arranque del evento, los impulsores del LEV, Cristina de Silva y Nacho de la Vega, presentaron la instalación de Liu e "Immersion", de Robbie Cooper, que está en el Antiguo Instituto.

"Echoes of the Land" es una instalación en la que los visitantes pueden ejercer una interacción directa acercando sus manos e incluso tocando un dispositivo cinético mecánico que cuenta con sensores de movimiento y técnicas avanzadas de sonido, como la síntesis granular. Al llevar a cabo esa interacción directa se genera una acumulación de energía que finaliza en el umbral crítico. Al llegar a ese punto, la caja desencadena unos movimientos y unas vibraciones sonoras que recuerdan a la dinámica de un terremoto o a la fractura de un iceberg.

El artista taiwanés explicó ayer que el objetivo de este trabajo es "reflejar cómo las construcciones humanas afectan al territorio y a la naturaleza, además de combinar el arte y la ciencia en la narrativa para ofrecer diferentes experiencias al público". Para lograr el primer reto, la obra de Liu muestra en una pantalla cuál es el trabajo desarrollado por el humano -túneles, rascacielos, presas o la minería submarina- que ha conllevado el accidente que aparece en la otra.

Asistentes a la presentación de la obra de Ivan Liu. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Asimismo, esta instalación la completa otra pantalla de menor tamaño en la que se refleja en tiempo real el movimiento de los bloques que está realizando el visitante, así como las coordenadas, las ondas sonoras y el espectro del seísmo. Eso se logra a través de una luz infrarroja que está situada en la parte superior de la estructura.

Con esos componentes, Liu indicó que espera que quienes se acerquen a la Colegiata puedan "entrar en el planteamiento crítico de entender cómo la sociedad puede evolucionar de forma más inclusiva y preocupándose más por el medio ambiente". "Mi posición personal es no juzgar si es bueno o malo lo que hace el humano, sino que lo analizo y se lo presento a los demás para ve si así se puede llegar a una buena solución", aseveró Liu, quien nunca antes había mostrado sus trabajos en España. En cuanto a la ubicación de "Echoes of the Land" en la Colegiata, el artista se mostró satisfecho: "Es un lugar maravilloso porque aporta espiritualidad y un toque sagrado a la obra".

En la presentación también estuvieron el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, y la directora de la División Cultural de Taiwán en España, Augusta Chen. Esta obra se puede ver de forma gratuita hasta el domingo, en horario de 11.00 a 21.00 horas.

Por otro lado, el Antiguo Instituto albergará "Immersion", la instalación con la que Robbie Cooper muestra en una pieza audiovisual de nueve minutos las reacciones de distintas personas mientras juegan a la consola. "Se centra en esa preocupación y esas ganas de contar cómo nos relacionamos con las pantallas y qué efectos está teniendo la digitalización en la sociedad", remarcó De Silva. Los horarios de esta muestra son de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas hasta el domingo. Tras el LEV, continuará activa hasta el 18 de mayo.

La realidad virtual se luce en Arenas Movedizas

Por décimo año consecutivo, el LEV Festival colabora con Arenas Movedizas, el proyecto impulsado por la Oficina de Juventud del Ayuntamiento de Gijón para ofrecer experiencias de realidad virtual y aumentada. En esta ocasión, esa cooperación se plasma en "Oto’s planet", una propuesta de realidad virtual de Gwenael François; "Impulse. Playing with reality", de "May Abdalla & Barry Gene Murphy", y "Blocksmog", de Guillaumit. La experiencia "Oto’s planet", de 28 minutos, está ubicada en el Espacio Joven dela antigua Escuela de Comercio.

Nacho de la Vega, Marcos Juez, Aitor Martínez y Cristina de Silva, ayer, probando la propuesta «Impulse. Playing with reality». | N. M. R.

Los visitantes podrán participar de forma activa en la historia interactiva del protagonista para reflexionar sobre cuestiones universales. En la primera planta está "Impulse. Playing with reality", una propuesta de realidad mixta de 40 minutos que gira en torno al TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad). Por último, en la plaza del Parchís está la experiencia de realidad aumentada "Blocksmog". Estas propuestas estarán activas de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas hasta el sábado, y el domingo de 11.00 a 14.00 horas.