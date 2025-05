Edificio Cristasa, corazón del emprendimiento colaborativo en Gijón

La antigua nave de Cristalerías Asturianas de Gijón es ahora el edificio Cristasa (Avenida Argentina, 132), un lugar cuyo pilar es la economía colaborativa y la innovación social. Se encuentra en el barrio de El Cerillero y desde ahí, el Ayuntamiento de Gijón, con Gijón Impulsa, albergan una incubadora de protectos al servicio de los emprendedores de la ciudad asturiana.

Desde el edificio Cristasa, Gijón Impulsa aporta el apoyo necesario que, según el director de Linkedgrowing, Jorge Suárez, "ha sido y está siendo fundamental, tanto desde los inicios de nuestra actividad siendo un proyecto emprendedor, como hasta ahora, en una fase más consolidada", pues se trata de una empresa que cuenta con trabajadores en plantilla y un equipo de colaboradores.

Jorge Suárez, director de Linkedgrowing / Pablo Solares / LNE

Linkedgrowing es una consultoría especializada en LinkedIn que trabaja para profesionales y empresas nacionales e internacionales. Desde hace diez años ofrecen servicios de gestión, formacion y asesoramientos a medida, cubriendo las necesidades comerciales, de reclutamiento o de visibilidad corporativa en la plataforma que las empresas y los profesionales puedan tener. "Las instalaciones del edificio Cristasa son ideales para nuestra actividad y cubrir todas las necesidades que nos puedan surgir en el día a día", asegura Jorge Suárez.

Por otra parte, entre todas las empresas emprendedoras, también podemos encontrar Textual, que lleva casi diez años de andadura en el edificio Cristasa, dirigida por su fundadora Sandra González. Textual es una asesoría lingüística que se dedica a la corrección, edición y traducción. A lo largo de los años, se ha ido adaptando a las nuevas técnicas de formación y comunicación digital, así como se ha especializado en la generación y coordinación de proyectos vinculados al contenido corporativo y educativo para empresas, universidades y otras entidades.

Sandra González, fundadora de Textual / Pablo Solares / LNE

Como firme entusiasta del coworking, Sandra González no tiene ninguna intención de cambiarse a una oficina en ningún momento, ya que "el contacto directo con las personas y el boca a boca es la mayor ventaja de negocio con la que me he encontrado en estos diez años", explica la fundadora de Textual. Además, se han visto reforzados por Gijón Impulsa, ya que les "brinda ocasiones para promover este entramado y fortalecer los vínculos entre empresas".

El Grupo Cares es otra de las entidades que se encuentra domiciliada en el edificio Cristasa desde hace 15 años bajo el mando de sus fundadores, Eduardo Carbajal y Alberto Escudero. Su labor consiste en la formación de trabajadores a petición de las empresas, así como la participación en planes de formación para desempleados. Con el paso de los años, sus servicios se han ido ampliando, así como su marco geográfico, llegando a comunidades fuera de Asturias como La Rioja y Salamanca. También trabajan en ámbitos deportivos sociales para garantizar el desarrollo de especialidades deportivas, como campamentos y colonias en periodos no lectivos, como verano.

Eduardo Carbajal y Alberto Escudero, socios fundadores del Grupo Cares / Pablo Solares / LNE

En su caso, el apoyo de Gijón Impulsa también ha sido esencial, ya que en el edificio Cristasa "siempre hemos podido adaptar el espacio de trabajo a nuestras necesidades, además de contar con asesoramiento y planes especiales para concurrir a diferentes programas de ayuda", cuenta Eduardo Carbajal.