El enjambre de las "avispas" trae pasión motera a Gijón

Como todo buen aficionado al cine sabe, Gregory Peck y Audrey Hepburn recorrieron en Vespa las calles de la capital de Italia en 1953 en "Vacaciones en Roma" en un paseo que es historia del séptimo arte y de la cultura popular. Setenta años después, la icónica silueta de la moto de Piaggio, la "avispa" en español, hace lo propio pero no ante el Coliseo, sino frente a Las Letronas o el Muro de San Lorenzo, gracias al Vespa World Days, evento internacional –e inédito en España– gracias al que un enjambre de 3.100 entusiastas del modelo procedentes de 37 países salpimentan las calles de Gijón hasta este domingo. "Gijón es hoy el epicentro mundial de las Vespas", afirmó la vicealcaldesa y concejala de Turismo, la popular Ángela Pumariega, ayer en la inauguración de la convención acogida en el recinto ferial "Luis Adaro" que trae jornadas de "historia y pasión" motera a la ciudad.

El entusiasmo de Pumariega no es para menos, ya que se trata de una "scooter" que es "leyenda", tal como dijo el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López Ferrer. "Cuando Enrico Piaggio presentó el primer modelo en 1946, comenzó una revolución", destacó el directivo sobre un vehículo sinónimo de "simpatía y libertad de movimiento". Además, la elección de la capital marítima del Principado como sede no fue casual: el gijonés Alfonso Murciego, presidente del Vespa Club España, logró con su propuesta imponerse a candidaturas de Marruecos, Israel, Canadá e Italia. "Sabíamos que sería un éxito, por la protagonista (la Vespa), la organización y el apoyo institucional", señaló también Ferrer, que no olvidó citar también la colaboración del Principado, al que representó la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez.

Juan Antonio Barrero, con su Vespa de 1988. / F. R.

El recinto ferial ha habilitado una explanada de 6.000 metros cuadrados con exposiciones, charlas, yincanas, actividades gastronómicas y una ruta organizada –aunque muchas espontáneas entre los aficionados– por Asturias. A este respecto, la jefa provincial de la Dirección General de Tráfico (DGT), Raquel Casado, advirtió sobre la responsabilidad a los manillares y una seguridad vial de la que la región puede sacar pecho: a 30 de abril, no se ha registrado ningún fallecido en moto. "Disfrutad, pero tened cuidado", agregó la responsable de la DGT, justo después de que el presidente del Vespa World Club, Mauro Calestrini, y el director de marketing de Piaggio, Marco Manzoli, agradeciesen a Gijón la "maravillosa" acogida recibida.

Por la izquierda, Lourdes Jerónimo, Francisco Rodríguez, Mercedes Pérez y Miguel Ángel Poyo, ayer, con sus vehículos, en el aparcamiento habilitado para los aficionados dentro del recinto ferial Luis Adaro. / F. R.

Moteros de todas partes

La pasión que desata la Vespa se mide en cifras de entusiastas, pero también en historias personales. Entre niños con casco, modelos de motocarro Vespa o variedades militares con cañones, Jorge Rocha, recién llegado desde Oporto enfila la rampa del "photocall" instalado en el complejo. "Tuve mi primera Vespa en 1998 e hice una vuelta a Europa", asegura el luso, ilusionado con la convención: "Es increíble". De no muy lejos del país vecino, acude Juan Antonio Barrero, de Mérida, que afirma que esta es su concentración número treinta. "Vengo solo, pero conozco a gente de otras concentraciones", explica. Su Vespa, de 1988, era de su tío y cayó en sus manos en 2012; también tiene otra "moderna", una Vespa 300.

Jorge Rocha, posando en el «photocall» motero. / F. R.

Desde Motril, dos parejas cruzaron la península hasta Gijón en furgoneta. Una, la que forman Miguel Ángel Poyo, presidente del Vespa Club Motril, y su esposa, Mercedes Pérez, que acumula nueve unidades. "Lo que tiene esta moto es la exclusividad, es el único ‘scooter’ de chapa", cuenta, alegre, a la par que presume de algunos de sus ejemplares, como la FL "única en España homologada refrigerada por agua".

Su compañera de ruta, Lourdes Jerónimo, que acude con su esposo, Francisco Rodríguez, recuerda con una sonrisa como la dos ruedas italiana entró en sus vidas: "Vendimos nuestra primera Vespa cuando tuvimos un hijo y siempre nos arrepentimos y ahora tenemos cuatro; al final, más motos que niños", bromea en el inicio de una primera jornada de coloridos modelos y velocidad que los gijoneses no han obviado. "Mira, ya han llegado los de las Vespas", señalaban los ciudadanos por la tarde, por el Muelle, al ver pasar los enjambres de "avispas" en tropel. Y los que quedan.