El gijonés Rodrigo Sopeña estrena la segunda temporada de "Atasco"

Hace cosa de un año el director y guionista gijonés Rodrigo Sopeña estrenó en Prime Video "Atasco", una serie de historias cortas que suceden en medio de un embotellamiento, y logró mantenerse durante dos semanas como la número uno en la plataforma de streaming, algo impensable sin tener mucha publicidad. Ha pasado un año y la cadena estrena dentro de una semana la segunda parte, después de haber confirmado que el formato breve de 25 minutos también puede agarrar al espectador.

"Yo creo que nadie, ni los de Amazon Prime ni nosotros, se lo esperaba", cuenta Sopeña desde Madrid. "La propuesta tiene un punto experimental, porque la mayoría de las series se basan en la viralización, en que el público se encariñe con los personajes y esté pendiente de sus peripecias. Eso es lo normal. Sólo esta plataforma entendió que hoy al espectador le puede gustar algo que se pueda consumir en pequeños trocitos. Era un reto, escribir tantas historias cortas para una misma localización, mucho esfuerzo, pero apareció el público y descubrimos que el formato tenía recorrido".

La nueva tanda, seis capítulos que se empiezan a emitir el 9 de mayo, se mantiene en la misma línea que la primera temporada: historias cortas que se desarrollan en un atasco y en las que, aunque abunda la comedia, también hay lugar para historias más románticas, más inquietantes o más reflexivas. Sopeña sigue con la idea de que es una "ventana indiscreta" en la que va accediendo al interior de cada vehículo atascado. Ahí se encuentra todo tipo de personajes caracterizados, también, por todo tipo de actores y actrices. Al tratarse de rodajes de un solo día, concentrado en una misma localización, una carretera al lado de la cárcel de Valdemoro, les permite trabajar con "un elenco espectacular". Algunos son muy populares, como Verónica Sánchez, Luis Zahera, Carlos Areces, Goyo Jiménez, Josema Yuste o Carlos Areces, también hay nombres completamente desconocidos, e intérpretes inesperados como la cantante Edurne, "muy buena actriz", subraya Sopeña, o dos famosos que caen en el atasco y hacen de sí mismos:Miguel Ángel Revilla tratando de llegar a una entrevista en El Hormiguero y Terelu Campos huyendo de los paparazzi. Es precisamente en este último capítulo en el que actúa el asturiano Eduardo Antuña, interpretando a la pareja de Terelu en la ficción y escondido en el maletero durante todo el embotellamiento. La otra cuota regional la pone el cómico Daniel Fez, muy popular por sus vídeos en redes. A Sopeña le llamó la atención en una película, "Me he hecho viral" y se dio cuenta de que "cada cosa que dice tiene mucha gracia, aunque no sea un chiste".

Serie de récords, rodar en la misma localización, siempre de noche, les ha permitido completar la segunda temporada en 17 días, a un ritmo de ocho páginas de guión al día, el doble de lo habitual. Fue en enero y, admite Sopeña, tuvieron suerte con el tiempo y, pese al frío, la lluvia les respetó.

A la espera de ver si el atasco en la carretera vuelve a dejar paralizados a los espectadores ante la pantalla, el realizador y guionista asturiano tiene también nueva obra de teatro, "Remátame otra vez". En Asturias se podrá ver, de momento, en el teatro Filarmónica, para el mes de septiembre.