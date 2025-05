"En la música actual hay mucho corta y pega"

La reconocida cantante y actriz Paloma San Basilio (Madrid, 1950) actuará esta tarde, a las 20.30 horas, en el teatro Jovellanos. Esta cita forma parte de la gira mundial "Gracias". Con ella, San Basilio pone el broche a una larga trayectoria musical que se ha extendido durante medio siglo.

-¿Cómo vive estos últimos conciertos?

-Estoy disfrutándolos mucho porque ha sido todo un privilegio tener un recorrido de 50 años y que la gente esté respondiendo llenando los teatros. Siento que siempre ha habido un hueco para mí en la vida de los demás. Cuando miro hacia atrás, digo: Madre mía, qué bonito recorrido y cuántas sorpresas me ha deparado esta andadura por el mundo, la música y el escenario.

-¿Con qué se van a encontrar los asistentes?

-Es un concierto especial, distinto, de celebración y de cerrar un ciclo maravilloso. El título de la gira, "Gracias", resume el espíritu de lo que quiero hacer. Además, en esta gira he querido hacer un recorrido por mi música, pero también por la de muchos compositores de habla hispana a los que les quería agradecer que nuestro lema vuele por el mundo de la manera que lo está haciendo. Sonarán canciones de Pablo Milanés, Violeta Parra, José María Cano y José Luis Perales, por ejemplo.

-En la banda que le acompaña está su hija, Ivana.

-Sí, habíamos compartido otros proyectos antes, pero nunca había hecho una gira conmigo. Esta era una ocasión única para que nos juntásemos, disfrutásemos de este regalo y aprovechásemos para estar juntas después de la cantidad de veces que nos hemos tenido que separar por mi trabajo y porque ella vive en Estados Unidos. Tenerla en el escenario me llena de emoción, agradecimiento y amor.

-¿Soñó en algún momento con una carrera tan exitosa?

-No. Creo que la ventaja es que nunca he buscado metas, sino que en cada momento trataba de hacer lo que me gustase, lo que me ayudase a aprender y a encontrar un espacio. Cuando empecé era muy joven, pero ya tenía a mi hija y tenía que intentar abrirme camino yendo a por todas. El gran secreto creo que está en confiar en mí, creer que soy capaz de hacer muchas cosas y saber que nadie tiene por qué marcar mis pasos y decirme qué hacer.

-¿Le entusiasma lo que ve en el panorama musical actual?

-Posiblemente, no. Aunque hay cosas muy buenas, creo que la música ha cogido un espacio distinto. Ahora es mucho más multicultural y está muy basada en la rítmica y en la electrónica. Hay mucha producción, a veces en exceso, y tiene más que ver con el hecho de que mucha gente se junte en grandes espacios para disfrutar de algo. Eso está muy bien, pero también es cierto que es una música mucho más epidémica y perecedera. Tengo la sensación de que así como una canción de Perales puede pasar de generación en generación, ahora hay una cierta ruptura en una gran parte de la música generacional. Difícilmente los padres entienden la música de los hijos y eso es una barrera que, de cara al futuro, da la sensación de que la permanencia en la memoria puede ser difícil.

-¿Por qué se llega a ese punto?

-Todo es respuesta de tu tiempo. Eso es lo que la gente quiere ahora y lo que el mercado demanda, pero también es cierto que hay mucho corta y pega y todo el mundo empieza a querer hacer lo mismo. Lo que más distinguía a nuestra generación y a la posterior era la individualidad, el talento de cada uno. No se parece en nada "Mecano" a Serrat o a Sabina, y ahí es donde estriba la diferencia, en la diversidad desde el talento genuino. Ahora hay mucha gente que sale, tienen éxito pronto y convocan masas. Eso es también un espejismo. En un momento determinado tienen que ver si eso les llevará a conseguir una trayectoria de largo recorrido o si se agotará rápidamente. Son análisis que hago desde el absoluto respeto y desde la idea de creer que cada tiempo tiene sus signos, sus símbolos y sus necesidades.

-¿Qué planes tiene tras esta gira?

-Estoy en plena fase de presentación de mi tercer libro, "Uxoa, el secreto del valle". Estoy ilusionada y quiero seguir escribiendo en el futuro porque es algo que me encanta. Y también me ilusiona mi nueva experiencia como actriz, que es un terreno en el que tengo mucho que aprender y voy a recorrer toda España desde finales de noviembre con un proyecto muy bonito, que es "Dulcinea".

-Por lo pronto, hoy le espera el teatro Jovellanos.

-Sí, siempre es muy especial volver a Asturias. La tierra de mis abuelos y de mi padre nunca me puede defraudar. Tengo presentes los veranos que pasé en Posada de Llanes con mi familia. Lo pasaba fenomenal y no los cambiaría por ningún parque de atracciones. Asturias es una tierra que llevo muy profundamente grabada en mi corazón.