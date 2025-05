Siete años de cárcel por un intento de homicidio en El Llano

Un recurso que no prosperó. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha tumbado la apelación del hombre que había sido condenado a siete años de cárcel por intento de homicidio por tratar de matar a otro a puñaladas el pasado el pasado 3 de noviembre de 2022 a las puertas de un pub de la calle Roncal, en el barrio de El Llano. Deberá cumplir la pena impuesta.

El caso, destapado en su día por LA NUEVA ESPAÑA, se había juzgado en la sección octava de la Audiencia Provincial el 20 de noviembre de 2024. Había tres acusados, el condenado, y otros dos que quedaron absueltos después de que se demostrara que no participaron en la reyerta. El procesado mantuvo que no atacó a la víctima, la cual no se presentó en el juicio puesto que se encontraba en ese momento en busca y captura y se hallaba fuera del territorio nacional en el momento de la celebración de la sesión. Sí testificó su hermana y una amiga de esta.

En esta tesis, una versión alternativa que no fue creída por la Audiencia y ahora tampoco por el TSJA, se ha basado el recurso. El procesado alegó que no atacó a la víctima, sino que se defendió de ella. Algo que el órgano de Justicia asturiano no comparte puesto que "no sufrió ningún tipo de detrimento físico". En la sesión celebrada en la Audiencia, las peritos que declararon explicaron que las heridas que presentó la víctima, principalmente en un brazo, eran porque había frenado la hoja de la navaja con sus propias manos. Es decir, eran heridas defensivas. También alegó el procesado que su intención no era matar , si bien el TSJA recuerda que el fallecimiento no se produjo por causas ajenas "a la voluntad del autor".